***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.01.2022 11:37
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 225.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 325.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995137
BIST
12:031.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
12:0313,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0716
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
12:0315,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1321
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
12:03793,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,45
|Açılış
|: 793,92
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler12:02
|UFUK
|24,22
|1.301.220
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|79.060
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|640.717
|% 9,71
|
|EUHOL
|3,68
|20.693.736
|% 8,24
|
|KAPLM
|39,66
|15.066.381
|% 6,90
|
|PKENT
|296,20
|3.664.531
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.308.442
|% -9,87
|
|QNBFL
|87,35
|357.786
|% -9,29
|
|KUTPO
|92,70
|81.192.587
|% -8,04
|
|THYAO
|27,00
|1.533.283.797
|% 0,45
|
|KRDMD
|11,99
|1.393.594.369
|% 1,18
|
|PETKM
|8,87
|911.616.472
|% 1,49
|
|SISE
|13,97
|888.421.494
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,96
|777.846.231
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,96
|777.846.231
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,43
|443.214.770
|% 2,10
|
|KRDMD
|11,99
|1.393.594.369
|% 1,18
|
|PETKM
|8,87
|911.616.472
|% 1,49
|
|TSKB
|1,56
|122.867.673
|% 2,63
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6035
|13,6105
|% 0,60
|
|Euro
|15,4339
|15,4443
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,4514
|18,5440
|% 0,63
|
|Frank
|14,8049
|14,8941
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6175
|3,6357
|% 0,58
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,03
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|2,38
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,15
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|0,30
|
Seans Raporu
12:02
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12:17ALARK
Yüzde 4.10 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900, 593 adet işlem
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12:16TSGYO
Yüzde 5.97 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 125, 054 adet işlem
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12:15XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 14, 443.00 milyon TL de
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12:15OYYAT
Yüzde 4.06 oranında artışla 46.70 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 631 adet işlem
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12:14ALARK
Yüzde 4.17 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 778 adet işlem