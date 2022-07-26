***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.07.2022 17:27
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 35.000.000 Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 50.000.000 Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047809
BIST
17:392.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,06
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
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2.566
En Düşük
2.535
17:3917,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0877
|Açılış
|: 17,9550
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|Önceki Kapanış
|: 17,9050
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17,8786
En Düşük
17,7280
17:3918,1362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0650
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3100
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18,2986
En Düşük
18,0114
17:39987,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,42
|Açılış
|: 987,49
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DOBUR
|57,75
|15.336.491
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|23.493.736
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.444.679
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.921.320
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.453.373
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,05
|4.000.009
|% -6,04
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|RTALB
|9,76
|150.964.456
|% -4,41
|
|THYAO
|49,28
|3.650.856.892
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,20
|1.631.374.604
|% 0,95
|
|EREGL
|27,76
|1.169.461.885
|% -2,39
|
|YKBNK
|4,76
|1.150.841.568
|% -1,04
|
|GARAN
|15,10
|1.102.015.680
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,20
|1.631.374.604
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,61
|555.669.628
|% 8,05
|
|TSKB
|2,49
|615.070.990
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,76
|1.150.841.568
|% -1,04
|
|ODAS
|3,75
|539.659.508
|% -1,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8435
|17,8696
|% 0,55
|
|Euro
|18,1061
|18,1337
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,4328
|21,5403
|% 0,36
|
|Frank
|18,4901
|18,6015
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7406
|4,7644
|% 0,50
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-3,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.660
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|3,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,64
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Seans Raporu
17:37
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 52 kaybederek (% -0.25 ) 2, 244
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17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, ETILR, KAPLM, BRKO, BRSAN, INTEM, NTGAZ, BIZIM, DOBUR, IHAAS
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17:50
INTEM, SELEC, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:50
MMCAS, SANEL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:50ESCAR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 53.35 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 264 adet işlem