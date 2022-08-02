***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.08.2022 16:00
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli olarak ihraç edilecek iki adet 100.000.000 TL, bir adet 250.000.000 TL, bir adet 200.000.000 TL ve bir adet 300.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051082
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0403
|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.024,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9385
|17,9548
|% 0,39
|
|Euro
|18,2973
|18,3205
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,8594
|21,9690
|% -0,03
|
|Frank
|18,7350
|18,8478
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7605
|4,7843
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,85
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.840
|6.908
|25,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM