***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli olarak ihraç edilecek iki adet 100.000.000 TL, bir adet 250.000.000 TL, bir adet 200.000.000 TL ve bir adet 300.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051082BIST