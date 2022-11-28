***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.11.2022 18:04
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek bir adet 75.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, iki adet 100.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 300.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin dört adet tertip ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurularımız onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082671
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0635
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3248
En Düşük
19,2462
18:051.043,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.043,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.046,50
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6563
|% 0,16
|
|Euro
|19,2454
|19,3219
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,2246
|22,3360
|% 0,17
|
|Frank
|19,5451
|19,6629
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|4,03
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.977
|7.066
|30,00
|
|Yarım
|3.384
|3.454
|14,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.727
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,06
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem