***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek bir adet 75.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, iki adet 100.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli, bir adet 300.000.000 TL nominal değerli ve azami 370 gün vadeli ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin dört adet tertip ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurularımız onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082671BIST