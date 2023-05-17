***ALBRK* *DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.05.2023 15:10
***ALBRK******DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/02/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2023
Açıklama
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Notu 9,25 olarak belirlenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,29 9,3 9,2 9,2 9,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151942
BIST
15:574.655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 65,42
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
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4.681
En Düşük
4.600
15:5719,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2700
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|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5721,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 21,8500
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|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:571.260,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.260,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7547
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4369
|21,4481
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.442
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,04
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|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,03
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