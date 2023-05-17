***ALBRK* *DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALBRK******DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. (DRC RATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/02/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/02/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/05/2023AçıklamaAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Notu 9,25 olarak belirlenmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,29 9,3 9,2 9,2 9,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151942BIST