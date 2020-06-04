***ALBRK* *EREGL* *MGROS* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.06.2020 17:14
***ALBRK******EREGL******MGROS******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, EREGL, ISFIN, MGROS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E MUSTAFA LATIF TOPBAS 43.499.999,996
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NIHAL ÇOKOGLU 338,960
ISFIN 3 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E CENGIZ OKULLU 20.000.000,000
ISFIN 4 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E HÜSEYIN SOLAKOGLU 100.000,000
MGROS 5 MIGROS TICARET A.S. E HÜSEYIN SOLAKOGLU 5.400,000
MGROS 6 MIGROS TICARET A.S. E HÜSEYIN SOLAKOGLU 70.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849165
BIST