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***ALBRK* *MERIT* *DENGE* *ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

28.06.2021 17:58



***ALBRK******MERIT******DENGE******ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, DENGE, ISBIR, MERIT

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E EYAD KAMEL 300.000,000
DENGE 2 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E SADİ AYAZ 1.549.344,000 EVET
ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E DORUK KÖKLÜ 6.000,000
ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E EDİZ KÖKLÜ 29.555,860
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E NECATİ KÖKLÜ 5.552,110
ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SERPİL KÖKLÜ 24.000,000
ISBIR 7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E TUĞÇE KÖKLÜ TURHAN 30.000,000
MERIT 8 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E SAHİRE MELEK JONES 2.805,000
MERIT 9 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E İHSAN ÖZCAN IŞILAY 1.683,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944573


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