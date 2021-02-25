***ALBRK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
25.02.2021 12:21
***ALBRK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ALBRK
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. TREALBK00011 ALBRK E 164.493.563,000 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912632
BIST
13:031.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:037,2125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:038,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8281
En Düşük
8,7148
13:03415,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 415,76
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:00
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|3.159.339
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,50
|19.376.901
|% -6,15
|
|MARTI
|2,34
|58.541.553
|% -4,88
|
|PETKM
|5,38
|1.180.165.599
|% 4,26
|
|KARSN
|4,67
|677.248.739
|% -0,64
|
|THYAO
|13,12
|669.620.606
|% 2,26
|
|SASA
|43,18
|610.402.697
|% 8,11
|
|KOZAL
|134,90
|544.113.420
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,34
|524.697.886
|% 3,08
|
|PETKM
|5,38
|1.180.165.599
|% 4,26
|
|IHLAS
|0,90
|140.047.465
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|677.248.739
|% -0,64
|
|TSKB
|1,75
|199.170.865
|% 0,57
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2094
|7,2157
|% 0,64
|
|Euro
|8,8244
|8,8297
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,1789
|10,2300
|% 0,72
|
|Frank
|7,9152
|7,9629
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9147
|1,9243
|% 0,46
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,04
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,26
|