***ALBRK* *NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNational Investors Derecelendirme A.Ş. (NIS) Albaraka Türk Katılım Bankası (Albaraka Türk) için Ulusal Kredi Derecelendirme Notlarını A+ (tr) / A1 (tr) ve not görünümünü de Durağan olarak belirledi.Katılım Bankacılığının öncüsü olan Albaraka Türk, Türkiye'deki altı katılım bankasından biridir. 2019 yılı itibariyle Banka'nın aktif büyüklüğündeki pazar payı, Katılım Bankacılığı segmentinde % 18.1, bankacılık sektöründe ise %1.1'dir. ABG ve Dallah Grubu'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Banka hisselerinin % 62'sini yabancı hissedarlar kontrol etmektedir. İslam Kalkınma Bankası'nın da önemli yatırımcılar arasında olduğu Banka'nın %31.6'sı halka açıktır. 2019 sonu itibariyle Banka230 şubesiyle faaliyet göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853328BIST