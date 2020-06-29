***ALBRK* *NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.06.2020 18:30
***ALBRK******NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
National Investors Derecelendirme A.Ş. (NIS) Albaraka Türk Katılım Bankası (Albaraka Türk) için Ulusal Kredi Derecelendirme Notlarını A+ (tr) / A1 (tr) ve not görünümünü de Durağan olarak belirledi.
Katılım Bankacılığının öncüsü olan Albaraka Türk, Türkiye'deki altı katılım bankasından biridir. 2019 yılı itibariyle Banka'nın aktif büyüklüğündeki pazar payı, Katılım Bankacılığı segmentinde % 18.1, bankacılık sektöründe ise %1.1'dir. ABG ve Dallah Grubu'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Banka hisselerinin % 62'sini yabancı hissedarlar kontrol etmektedir. İslam Kalkınma Bankası'nın da önemli yatırımcılar arasında olduğu Banka'nın %31.6'sı halka açıktır. 2019 sonu itibariyle Banka
230 şubesiyle faaliyet göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853328
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,52
|Açılış
|: 390,16
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3894
|8,4315
|% -0,51
|
|Frank
|7,1887
|7,2320
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,09
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.547
|7,20
|
|Tam
|2.601
|2.614
|7,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,60
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,34
|
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