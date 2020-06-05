***ALBRK* *NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALBRK******NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıNational Investor Services Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi03/03/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi03/03/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi05/06/2020AçıklamaNational Investors Derecelendirme A.Ş. ("NIS") Albaraka Türk Katılım Bankası ("Albaraka Türk" veya "Banka")için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 9.09 olarak belirledi. Derecelendirme notu, Bankanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesini göstermektedir. NIS derecelendirme notunu belirlerken, SPK ilkelerinin yanısıra, global en iyi uygulama örneklerini, Banka'nın esas sözleşmesini, iç kural ve tüzüklerini de gözetmiştir. Etkin Yatırımcı İlişkileri Departmanı ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alanlarındaki uygulamalarda Banka'nın global standartlar seviyesinde olduğu gözlenmiştir. Katılım Bankacılığının doğasıyla desteklenmiş sosyal sorumluluk ve etik değerler, destekleyici çalışma koşulları ve artan dijitalleşme Albaraka Türk'ün güçlü olduğu noktalar olarak öne çıkmaktadır.NIS'in belirlemiş olduğu bu not, Kurumsal Yönetim Derecelendirme skalasında CGR9'a tekabül etmektedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,17 9,4 9,34 8,71 9,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849678BIST