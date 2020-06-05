***ALBRK* *NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
05.06.2020 20:43
***ALBRK******NISRA*** NATIONAL INVESTOR SERVICES DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
National Investor Services Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/06/2020
Açıklama
National Investors Derecelendirme A.Ş. ("NIS") Albaraka Türk Katılım Bankası ("Albaraka Türk" veya "Banka")için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 9.09 olarak belirledi. Derecelendirme notu, Bankanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesini göstermektedir. NIS derecelendirme notunu belirlerken, SPK ilkelerinin yanısıra, global en iyi uygulama örneklerini, Banka'nın esas sözleşmesini, iç kural ve tüzüklerini de gözetmiştir. Etkin Yatırımcı İlişkileri Departmanı ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alanlarındaki uygulamalarda Banka'nın global standartlar seviyesinde olduğu gözlenmiştir. Katılım Bankacılığının doğasıyla desteklenmiş sosyal sorumluluk ve etik değerler, destekleyici çalışma koşulları ve artan dijitalleşme Albaraka Türk'ün güçlü olduğu noktalar olarak öne çıkmaktadır.
NIS'in belirlemiş olduğu bu not, Kurumsal Yönetim Derecelendirme skalasında CGR9'a tekabül etmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,17 9,4 9,34 8,71 9,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849678
BIST