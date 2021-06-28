***ALBRK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile emir iletimine aracılık kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup emir iletimine aracılık hizmetleri online olarak sunulmaya başlanmıştır.OYAK Yatırım'ın 40 yıllık deneyimi ve uzmanlığıyla, Albaraka Türk Katılım Bankası müşterilerinin sermaye piyasalarına ve farklı yatırım enstrümanlarına erişim imkanı olacaktır.OYAK Yatırım ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile aktif ürün ve pazarlama stratejileri kapsamında yeni yatırım ürünleri oluşturulmasıyla sinerji sağlanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944499BIST