***ALBRK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 16:14
***ALBRK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile emir iletimine aracılık kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup emir iletimine aracılık hizmetleri online olarak sunulmaya başlanmıştır.
OYAK Yatırım'ın 40 yıllık deneyimi ve uzmanlığıyla, Albaraka Türk Katılım Bankası müşterilerinin sermaye piyasalarına ve farklı yatırım enstrümanlarına erişim imkanı olacaktır.
OYAK Yatırım ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile aktif ürün ve pazarlama stratejileri kapsamında yeni yatırım ürünleri oluşturulmasıyla sinerji sağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944499
BIST
16:281.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:288,7332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0311
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:2810,4112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0553
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:28499,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,34
|Açılış
|: 499,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ATATP
|26,40
|47.849.266
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.893
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.753.209
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.837.477
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.085.657
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.941.901
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.793.999
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,18
|861.989.792
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,95
|776.226.074
|% -4,88
|
|THYAO
|14,05
|717.231.837
|% -1,61
|
|SASA
|29,10
|496.475.529
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,72
|416.163.825
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,95
|776.226.074
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|342.593.781
|% -1,81
|
|GARAN
|8,18
|861.989.792
|% -0,24
|
|AKBNK
|5,34
|355.457.153
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.742.264
|% -0,91
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7299
|8,7323
|% -0,37
|
|Euro
|10,4026
|10,4086
|% -0,55
|
|Sterlin
|12,1068
|12,1675
|% -0,21
|
|Frank
|9,4590
|9,5160
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3214
|2,3330
|% -0,37
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,82
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|-15,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-7,55
|
|Çeyrek
|798
|817
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-0,32
|