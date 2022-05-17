***ALBRK* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
17.05.2022 15:49
***ALBRK******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 1.350.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 1.150.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 38.628.481,357 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SERDAR ELHÜSEYNİ 8.000.000 % 20,71 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
BÜLENT DURSUN 4.500.000 % 11,65 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.000.000 % 7,77 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
İPEK ÖZKÖK AĞAN 2.960.000 % 7,66 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
MURAT GÜLER 2.500.000 % 6,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ARİF COŞKUN 2.000.000 % 5,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 2.000.000 % 5,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SERKAN ÇİLİNGİR 2.000.000 % 5,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030872
BIST