***ALBRK* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***ALBRK******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 1.350.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 1.150.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 38.628.481,357 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSERDAR ELHÜSEYNİ 8.000.000 % 20,71 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaBÜLENT DURSUN 4.500.000 % 11,65 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.000.000 % 7,77 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaİPEK ÖZKÖK AĞAN 2.960.000 % 7,66 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMURAT GÜLER 2.500.000 % 6,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaARİF COŞKUN 2.000.000 % 5,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHARUN ZEREY 2.000.000 % 5,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSERKAN ÇİLİNGİR 2.000.000 % 5,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030872BIST