***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.03.2020 17:20
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network) ‘nin seçilmesine ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823944
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0750
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,7972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0629
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05320,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 6,47
|Açılış
|: 320,47
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
321,50
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7786
|7,8176
|% -0,79
|
|Frank
|6,3303
|6,3684
|% -0,91
|
|Riyal
|1,6164
|1,6245
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|54,16
|
|Altın Gr.
|321
|321
|7,12
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,08
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,44
|
Seans Raporu
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