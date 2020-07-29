***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2020 12:24
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 / 10.07.2020 / 27.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2020
Tescil Tarihi
25.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.07.2020 - Sayı:10128
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 29.07.2020 tarih ve 10128 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863283
BIST
12:271.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:276,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9673
En Düşük
6,9132
12:278,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2065
En Düşük
8,1145
12:27438,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,66
|Açılış
|: 438,53
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.683.492
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.114.911
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.765.470
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.106.258
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.061.823
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,58
|1.090.098.713
|% 0,27
|
|GUSGR
|6,09
|755.753.094
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,21
|749.927.482
|% -0,45
|
|GARAN
|7,35
|492.830.642
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,04
|436.343.456
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|749.927.482
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|436.343.456
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|162.234.465
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|113.553.160
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,09
|755.753.094
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0053
|9,0505
|% 0,77
|
|Frank
|7,5746
|7,6202
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.900
|4,00
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,20
|
|Yarım
|1.436
|1.455
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|