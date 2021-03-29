***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2021 14:35
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021 / 19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2021
Tescil Tarihi
26.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.03.2021- Sayı:10296
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup,
26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921424
BIST
16:261.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:268,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0951
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:269,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0878
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:26453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TRILC
|50,40
|179.972.015
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.871
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.045
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.794.224
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|563.572.564
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|DOHOL
|3,31
|354.605.124
|% 2,16
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1702
|8,1754
|% 1,18
|
|Euro
|9,6303
|9,6495
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3558
|% 1,70
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 1,46
|
|Riyal
|2,1786
|2,1895
|% 1,42
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:26
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