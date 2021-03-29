***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021 / 19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 Hesap DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.03.2021Tescil Tarihi26.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.03.2021- Sayı:10296AçıklamalarŞirketimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup,26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921424BIST