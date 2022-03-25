***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2022 17:19
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2022 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013096
BIST
17:362.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.178
17:3614,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0257
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3616,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0406
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:36931,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ACSEL
|29,04
|32.023.902
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.639.491
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.252.405
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,89
|22.695.012
|% -4,97
|
|SELGD
|4,10
|2.248.186
|% -3,98
|
|PENTA
|385,20
|27.481.330
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,40
|1.558.641.604
|% 0,20
|
|SASA
|59,95
|1.308.550.152
|% 2,39
|
|THYAO
|28,30
|1.241.804.445
|% 0,64
|
|KARSN
|4,83
|1.185.576.430
|% 7,33
|
|GARAN
|12,09
|1.097.081.694
|% 0,33
|
|KARSN
|4,83
|1.185.576.430
|% 7,33
|
|ODAS
|1,67
|218.134.250
|% 3,73
|
|DOHOL
|3,24
|381.385.936
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,93
|441.132.710
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,40
|1.558.641.604
|% 0,20
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8420
|14,8522
|% 0,19
|
|Euro
|16,3515
|16,3751
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,5358
|19,6337
|% 0,29
|
|Frank
|15,9120
|16,0079
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47AVGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 495, 405 adet işlem
-
17:45IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 252 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 19, 345.00 milyon TL de
-
17:43BAYRK
Yüzde 6.26 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 356 adet işlem
-
17:42EGSER
Yüzde 5.76 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 162 adet işlem