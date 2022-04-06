***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2022 15:45
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022 / 25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
05.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2022 - Sayı:10553
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız
15:572.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,10
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:5714,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:5716,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0711
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
15:57912,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,80
|Açılış
|: 912,75
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:57
|KONKA
|15,09
|143.750.459
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.948.753
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.652
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.338
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|96.998.965
|% -10,00
|
|LIDER
|17,22
|220.407.099
|% -7,67
|
|GZNMI
|43,04
|19.018.356
|% -7,24
|
|DZGYO
|2,38
|23.004.926
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,78
|3.084.492.275
|% 0,81
|
|PETKM
|9,98
|1.967.064.548
|% 2,36
|
|ASELS
|25,70
|1.596.746.795
|% -1,23
|
|GARAN
|12,44
|1.343.962.881
|% -0,40
|
|SISE
|16,35
|1.256.834.204
|% -1,15
|
|ODAS
|2,05
|1.008.845.716
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|680.698.337
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.967.064.548
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,16
|800.256.281
|% -1,19
|
|KARSN
|5,77
|945.460.910
|% 1,94
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7398
|14,7440
|% 0,21
|
|Euro
|16,1193
|16,1268
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2437
|19,3403
|% 0,25
|
|Frank
|15,7419
|15,8367
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9185
|3,9381
|% 0,09
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,90
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,82
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 67 kaybederek (% -0.22 ) 2, 584
-
16:11XU100
Endeks 2, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 32, 095.00 milyon TL de
-
16:10ESCAR
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 299 adet işlem
-
16:09LIDER
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 390, 682 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 2, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 31, 815.00 milyon TL de