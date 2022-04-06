***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2022 / 25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022 Hesap DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2022Tescil Tarihi05.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2022 - Sayı:10553AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız