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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.04.2022 15:45
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022 / 25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
05.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2022 - Sayı:10553
Açıklamalar

Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız
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KONKA 15,09 143.750.459 % 9,99  
DOAS 70,05 57.948.753 % 9,97  
ARMDA 94,45 12.823.652 % 9,95  
ULUSE 165,70 7.530.338 % 9,95  
PAGYO 11,27 3.583.303 % 9,95  
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Dolar 14,7398 14,7440 % 0,21  
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Frank 15,7419 15,8367 % -0,26  
Riyal 3,9185 3,9381 % 0,09  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 1,90  
Altın Gr. 912 913 1,69  
Cumhuriyet 6.053 6.145 -36,00  
Tam 6.027 6.177 -36,25  
Yarım 2.913 2.988 -17,53  
Çeyrek 1.461 1.494 -8,77  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,04  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,02  
B. Petrol 107 107 0,82  
Seans Raporu 15:57
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