***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2023 17:02
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2023 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129437
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0789
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.211,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.211,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1505
|19,1559
|% 0,21
|
|Euro
|20,7669
|20,8090
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,5323
|23,6503
|% 0,05
|
|Frank
|20,7667
|20,8918
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0849
|5,1104
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.279
|-52,00
|
|Yarım
|4.008
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,00
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem