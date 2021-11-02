***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 02.11.2021 tarihindeTarımsal araç gereç (dalgıç pompa ve ekipmanları) satışını yaptığımız müşterilerimizin zirai kredi alabilmesi için Kurumların şartlarına uyum sağlamak amacıyla ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde şirketimizin bağış yapabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı (4) üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974070BIST