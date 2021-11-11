***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Şirket Esas Sözleşmesinin (4) üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak 11.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977139BIST