***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2021 - 11.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin (4) üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru SPK'nın 29.11.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13618 sayılı izin yazısıyla onaylanmış olup, söz konusu yazı 02.12.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980731BIST