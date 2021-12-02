***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.12.2021 18:27
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021 - 11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin (4) üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru SPK'nın 29.11.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13618 sayılı izin yazısıyla onaylanmış olup, söz konusu yazı 02.12.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980731
BIST
18:051.880
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
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|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
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|PKENT
|4.071,10
|3.855.315
|% 10,00
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|ISBTR
|51.243,50
|2.715.906
|% 10,00
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|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
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|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
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|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
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|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
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|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
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|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
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|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
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|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
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|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
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|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
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|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 2,70
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6692
|13,6774
|% 2,78
|
|Euro
|15,4598
|15,5172
|% 3,01
|
|Sterlin
|18,0953
|18,1861
|% 2,79
|
|Frank
|14,7625
|14,8514
|% 2,52
|
|Riyal
|3,6233
|3,6414
|% 2,44
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-12,76
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|Altın Gr.
|778
|778
|16,52
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|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,13
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|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,34
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|B. Petrol
|69,94
|69,94
|1,07
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Seans Raporu
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17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de