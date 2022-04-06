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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

06.04.2022 15:45
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 4. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 06.04.2022 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,6,12,13,14,15,17,18,19,26,27,34,39,40 28/09/1998 01/10/1998 4639
6,12 21/01/2009 26/01/2009 7235
4 01/10/2009 06/10/2009 7411
4 19/04/2011 25/04/2011 7801
4 15/05/2012 21/05/2012 8072
18 16/04/2015 22/04/2015 8806
4 05/04/2022 06/04/2022 10553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016494


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Tam 6.027 6.177 -36,25  
Yarım 2.913 2.988 -17,53  
Çeyrek 1.461 1.494 -8,77  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,04  
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B. Petrol 107 107 0,82  
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