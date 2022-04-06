***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 4. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 06.04.2022 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,6,12,13,14,15,17,18,19,26,27,34,39,40 28/09/1998 01/10/1998 46396,12 21/01/2009 26/01/2009 72354 01/10/2009 06/10/2009 74114 19/04/2011 25/04/2011 78014 15/05/2012 21/05/2012 807218 16/04/2015 22/04/2015 88064 05/04/2022 06/04/2022 10553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016494BIST