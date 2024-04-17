***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/04/2024Karar Sayısı834SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 17.04.2024KARAR SAYISI: 834SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR1 – Ortaklığımızca hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.2 – Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.3 – Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve Ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.Saygılarımızla,İzzet Cemal KİŞMİR Bahar Özeray ÇOLAKEL Cem AKANDenetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Genel MüdürKomite Başkanı Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274151BIST