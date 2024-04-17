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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

17.04.2024 21:08
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/04/2024
Karar Sayısı
834
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

   FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ: 17.04.2024
KARAR SAYISI: 834
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 1 – Ortaklığımızca hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
2 – Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3 – Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve Ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
İzzet Cemal KİŞMİR                 Bahar Özeray ÇOLAKEL          Cem AKAN
Denetimden Sorumlu                Denetimden Sorumlu                Genel Müdür
Komite Başkanı                        Komite Üyesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274151


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