***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248Düzeltmelerden Sonraki Tutar16 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475Transferler0 0 0 2.754.000 48.297.666 -51.051.666 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 701.651 0 0 49.330.486 50.032.137 50.032.137Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 49.330.486 49.330.486 49.330.486Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 701.651 0 0 0 701.651 701.651Kar Payları0 0 0 0 -28.080.000 0 -28.080.000 -28.080.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612Transferler0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -2.337.042 0 0 16.394.930 14.057.888 14.057.888Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 16.394.930 16.394.930 16.394.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -2.337.042 0 0 0 -2.337.042 -2.337.042Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.193.483 -23.440.205Dönem Karı (Zararı)16.394.930 49.330.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.555.846 20.807.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,19 9.928.001 5.147.560Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,8 3.390.969 4.924.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 6.997.812 5.378.740Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 -3.291.028 -4.408.054Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9,20 604.951 -1.983.657Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.683.870 11.751.706Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.758.729 -3.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.848.333 -53.103.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,25 2.859.654 -2.259.586Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.326.699 -16.435Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -13.815.112 -63.811.444Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,25 -3.795.609 11.233.258Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-621.112 -1.370.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.850.545 3.121.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.102.443 17.035.061Ödenen Temettüler0 -28.080.000Alınan Faiz20 3.291.028 4.408.054Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.199.988 -16.803.320YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.168.316 -8.967.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.880.351 78.882Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -5.633.667 -9.175.158Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 129.100Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları22 -415.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.780.368 56.653.835Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 56.653.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.865.500 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.914.868 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.244.799 24.246.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.244.799 24.246.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.862.210 77.615.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.107.009 101.862.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 122.107.009 101.862.210Ticari Alacaklar186.096.341 197.996.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 25.740.565 32.712.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 160.355.776 165.283.739Diğer Alacaklar2.522.206 196.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.522.206 196.951Türev Araçlar9 0 395.395Stoklar8 186.801.350 174.278.753Peşin Ödenmiş Giderler10 13.035.465 22.012.334Diğer Dönen Varlıklar15 6.349.764 9.436.401ARA TOPLAM516.912.135 506.178.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar22 1.267.689 852.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR518.179.824 507.031.289DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.181.636 2.975.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.181.636 2.975.792Diğer Alacaklar24.122 22.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 24.122 22.678Maddi Duran Varlıklar11 26.995.800 27.760.480Kullanım Hakkı Varlıkları3.249.710 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.120.645 6.489.379Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.120.645 6.489.379Peşin Ödenmiş Giderler10 848.576 143.720Ertelenmiş Vergi Varlığı23 16.573.348 13.429.006Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.993.844 50.821.062TOPLAM VARLIKLAR578.173.668 557.852.351KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 54.692.358 54.038.213Ticari Borçlar52.179.450 60.501.765İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 7.834.393 19.711.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 44.345.057 40.790.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.343.792 4.008.036Diğer Borçlar403.837 259.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 403.837 259.574Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 34.013.355 25.769.682Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.516.208 491.756Kısa Vadeli Karşılıklar8.012.369 5.740.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 800.000 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.212.369 5.740.572Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler587.845 508.249İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 587.845 508.249ARA TOPLAM154.749.214 151.317.847TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.749.214 151.317.847UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.713.211 2.615.622Diğer Borçlar397.812 498.943İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 397.812 498.943Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 283.690 239.114Uzun Vadeli Karşılıklar25.089.241 21.298.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 25.089.241 21.298.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.483.954 24.651.892TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER182.233.168 175.969.739ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar395.940.500 381.882.612Ödenmiş Sermaye16 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları16 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.176.068 -839.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.176.068 -839.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.176.068 -839.026Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 18.382.843 18.382.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 327.873.745 278.543.259Net Dönem Karı veya Zararı16.394.930 49.330.486TOPLAM ÖZKAYNAKLAR395.940.500 381.882.612TOPLAM KAYNAKLAR578.173.668 557.852.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 584.526.542 636.317.643Satışların Maliyeti17 -451.238.618 -471.180.024TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.287.924 165.137.619BRÜT KAR (ZARAR)133.287.924 165.137.619Genel Yönetim Giderleri18 -33.094.186 -33.674.811Pazarlama Giderleri18 -92.433.546 -86.702.005Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -12.455.097 -10.057.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 59.991.309 80.113.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -32.702.551 -43.062.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.593.853 71.754.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.766.351 3.277Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7.622 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.352.582 71.757.811Finansman Giderleri21 -6.273.782 -10.675.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.078.800 61.082.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.683.870 -11.751.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -4.243.952 -12.762.300Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.560.082 1.010.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.394.930 49.330.486DÖNEM KARI (ZARARI)16.394.930 49.330.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.394.930 49.330.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 1,51800000 4,56800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.337.042 701.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.921.302 877.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler584.260 -175.413Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 584.260 -175.413Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.337.042 701.651TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.057.888 50.032.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.057.888 50.032.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821837BIST