***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0Transferler0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 412.659 0 0 2.468.066 2.880.725 2.880.725Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.468.066 2.468.066 2.468.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 412.659 0 0 0 412.659 412.659Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -426.367 18.382.843 327.873.745 2.468.066 384.763.337 384.763.337Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Transferler0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 228.324 0 0 5.009.877 5.238.201 5.238.201Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 5.009.877 5.009.877 5.009.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 228.324 0 0 0 228.324 228.324Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -2.947.744 18.382.843 344.268.675 5.009.877 401.178.701 401.178.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.334.677 -4.645.738Dönem Karı (Zararı)5.009.877 2.468.066Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.350.790 -995.675Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.198.972 1.382.822Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 368.927 -367.967Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 4.307.408 2.704.494Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.378.349 -1.110.637Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,17 -1.780.626 -3.643.347Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler645.433 38.960Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.975 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.309.820 -6.756.522Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 -21.599.671 25.263.621Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.138.206 -1.268.729Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 13.237.592 -25.551.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 22.402.858 19.592.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler948.131 1.075.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.436.936 -25.868.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.050.847 -5.284.131Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz17 1.378.349 1.110.637Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.094.519 -472.244YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.063.520 -1.638.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.186 54.107Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.074.706 -1.277.648Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları19 0 -415.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.373.755 -26.124.161Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 36.800.508 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.696.250 -26.124.161Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.478.013 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.897.402 -32.408.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.897.402 -32.408.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.107.009 101.862.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 125.004.411 69.453.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 125.004.411 122.107.009Ticari Alacaklar211.419.671 186.096.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 23.178.632 25.740.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 188.241.039 160.355.776Diğer Alacaklar384.000 2.522.206İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar384.000 2.522.206Stoklar7 173.622.671 186.801.350Peşin Ödenmiş Giderler8 43.158.134 13.035.465Diğer Dönen Varlıklar13 2.989.747 6.349.764ARA TOPLAM556.578.634 516.912.135Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 1.267.689 1.267.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR557.846.323 518.179.824DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar589.655 5.181.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 589.655 5.181.636Diğer Alacaklar24.122 24.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.122 24.122Maddi Duran Varlıklar27.566.431 26.995.800Kullanım Hakkı Varlıkları12.028.634 3.249.710Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.136.179 7.120.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.136.179 7.120.645Peşin Ödenmiş Giderler8 823.100 848.576Ertelenmiş Vergi Varlığı20 18.300.074 16.573.348Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.468.202 59.993.844TOPLAM VARLIKLAR624.314.525 578.173.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 19.015.988 54.692.358Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.750.508 0Ticari Borçlar72.361.200 52.179.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 27.830.911 7.834.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 44.530.289 44.345.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.169.379 3.343.792Diğer Borçlar526.381 403.837İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar526.381 403.837Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 42.423.824 34.013.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.429.240 1.516.208Kısa Vadeli Karşılıklar10.887.008 8.012.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 800.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 10.887.008 7.212.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler737.053 587.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 737.053 587.845ARA TOPLAM165.300.581 154.749.214TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.300.581 154.749.214UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 31.754.894 1.713.211Diğer Borçlar397.812 397.812İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar397.812 397.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 297.173 283.690Uzun Vadeli Karşılıklar25.385.364 25.089.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.027.286 25.089.241Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 358.078 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.835.243 27.483.954TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.135.824 182.233.168ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar401.178.701 395.940.500Ödenmiş Sermaye14 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları14 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.947.744 -3.176.068Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.947.744 -3.176.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.947.744 -3.176.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 18.382.843 18.382.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 344.268.675 327.873.745Net Dönem Karı veya Zararı5.009.877 16.394.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR401.178.701 395.940.500TOPLAM KAYNAKLAR624.314.525 578.173.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 131.695.226 114.591.163Satışların Maliyeti15 -99.528.508 -89.267.785TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.166.718 25.323.378BRÜT KAR (ZARAR)32.166.718 25.323.378Genel Yönetim Giderleri16 -9.380.297 -9.397.341Pazarlama Giderleri16 -19.297.441 -19.568.917Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -3.364.573 -2.673.348Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 19.558.564 21.650.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -12.564.354 -11.001.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.118.617 4.332.139Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.017 500Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-42 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.129.592 4.332.639Finansman Giderleri18 -1.474.282 -1.825.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.655.310 2.507.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-645.433 -38.960Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.429.240 -865.019Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.783.807 826.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.009.877 2.468.066DÖNEM KARI (ZARARI)5.009.877 2.468.066Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.009.877 2.468.066Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,46400000 0,22900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar228.324 412.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)285.405 515.824Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.081 -103.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -57.081 -103.165Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)228.324 412.659TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.238.201 2.880.725Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.238.201 2.880.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841900BIST