***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:25
0 0 0
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 412.659 0 0 2.468.066 2.880.725 2.880.725
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.468.066 2.468.066 2.468.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 412.659 0 0 0 412.659 412.659
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -426.367 18.382.843 327.873.745 2.468.066 384.763.337 384.763.337
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Transferler
0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 228.324 0 0 5.009.877 5.238.201 5.238.201
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 5.009.877 5.009.877 5.009.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 228.324 0 0 0 228.324 228.324
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -2.947.744 18.382.843 344.268.675 5.009.877 401.178.701 401.178.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.334.677 -4.645.738
Dönem Karı (Zararı)
5.009.877 2.468.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.350.790 -995.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.198.972 1.382.822
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 368.927 -367.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 4.307.408 2.704.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.378.349 -1.110.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 -1.780.626 -3.643.347
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
645.433 38.960
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.975 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.309.820 -6.756.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 -21.599.671 25.263.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.138.206 -1.268.729
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 13.237.592 -25.551.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 22.402.858 19.592.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
948.131 1.075.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.436.936 -25.868.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.050.847 -5.284.131
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
17 1.378.349 1.110.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.094.519 -472.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.063.520 -1.638.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.186 54.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.074.706 -1.277.648
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
19 0 -415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.373.755 -26.124.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 36.800.508 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.696.250 -26.124.161
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.478.013 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.402 -32.408.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.402 -32.408.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.107.009 101.862.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.004.411 69.453.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.004.411 122.107.009
Ticari Alacaklar
211.419.671 186.096.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 23.178.632 25.740.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 188.241.039 160.355.776
Diğer Alacaklar
384.000 2.522.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
384.000 2.522.206
Stoklar
7 173.622.671 186.801.350
Peşin Ödenmiş Giderler
8 43.158.134 13.035.465
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.989.747 6.349.764
ARA TOPLAM
556.578.634 516.912.135
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 1.267.689 1.267.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
557.846.323 518.179.824
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
589.655 5.181.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 589.655 5.181.636
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
27.566.431 26.995.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.028.634 3.249.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.136.179 7.120.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.136.179 7.120.645
Peşin Ödenmiş Giderler
8 823.100 848.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 18.300.074 16.573.348
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.468.202 59.993.844
TOPLAM VARLIKLAR
624.314.525 578.173.668
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 19.015.988 54.692.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.750.508 0
Ticari Borçlar
72.361.200 52.179.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 27.830.911 7.834.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.530.289 44.345.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.169.379 3.343.792
Diğer Borçlar
526.381 403.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
526.381 403.837
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 42.423.824 34.013.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.429.240 1.516.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.887.008 8.012.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 800.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.887.008 7.212.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
737.053 587.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 737.053 587.845
ARA TOPLAM
165.300.581 154.749.214
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.300.581 154.749.214
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 31.754.894 1.713.211
Diğer Borçlar
397.812 397.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
397.812 397.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 297.173 283.690
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.385.364 25.089.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.027.286 25.089.241
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 358.078 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.835.243 27.483.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.135.824 182.233.168
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
401.178.701 395.940.500
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.947.744 -3.176.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.947.744 -3.176.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.947.744 -3.176.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 18.382.843 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 344.268.675 327.873.745
Net Dönem Karı veya Zararı
5.009.877 16.394.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
401.178.701 395.940.500
TOPLAM KAYNAKLAR
624.314.525 578.173.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 131.695.226 114.591.163
Satışların Maliyeti
15 -99.528.508 -89.267.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.166.718 25.323.378
BRÜT KAR (ZARAR)
32.166.718 25.323.378
Genel Yönetim Giderleri
16 -9.380.297 -9.397.341
Pazarlama Giderleri
16 -19.297.441 -19.568.917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -3.364.573 -2.673.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 19.558.564 21.650.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.564.354 -11.001.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.118.617 4.332.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.017 500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.129.592 4.332.639
Finansman Giderleri
18 -1.474.282 -1.825.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.655.310 2.507.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-645.433 -38.960
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.429.240 -865.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.783.807 826.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.009.877 2.468.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.009.877 2.468.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.009.877 2.468.066
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,46400000 0,22900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
228.324 412.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
285.405 515.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.081 -103.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -57.081 -103.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
228.324 412.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.238.201 2.880.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.238.201 2.880.725
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841900
BIST