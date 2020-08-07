***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 281.804 0 0 4.458.854 4.740.658 4.740.658Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.458.854 4.458.854 4.458.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 281.804 0 0 0 281.804 281.804Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -557.222 18.382.843 327.873.745 4.458.854 386.623.270 386.623.270Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Transferler0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -217.177 0 0 16.740.355 16.523.178 16.523.178Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 16.740.355 16.740.355 16.740.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -217.177 0 0 0 -217.177 -217.177Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.393.245 18.382.843 344.268.675 16.740.355 412.463.678 412.463.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.546.735 -42.913.447Dönem Karı (Zararı)16.740.355 4.458.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.340.774 8.106.903Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 6.197.637 2.811.346Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7 -800.476 2.423.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 6.654.169 3.975.123Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.061.469 -1.692.384Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,17 -198.957 720.167Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.561.201 -117.519Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.331 -13.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.375.155 -55.790.342Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 -41.695.524 17.374.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.909.776 -4.104.757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -18.727.998 -51.698.550Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 23.143.519 19.420.603Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler338.695 1.813.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.343.623 -38.596.077Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.294.026 -43.224.585Alınan Faiz17 2.061.469 1.692.384Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.314.178 -1.381.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.335.807 -3.812.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.506 70.616Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.538.313 -3.468.198Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 190.000 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları19 0 -415.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.316.593 24.103.752Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 42.058.296 24.103.752Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.741.703 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.434.051 -22.622.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.434.051 -22.622.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.107.009 101.862.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 127.541.060 79.239.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 127.541.060 122.107.009Ticari Alacaklar231.870.610 186.096.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 18.800.373 25.740.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 213.070.237 160.355.776Diğer Alacaklar612.430 2.522.206İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar612.430 2.522.206Stoklar7 205.415.573 186.801.350Peşin Ödenmiş Giderler8 38.145.886 13.035.465Diğer Dönen Varlıklar13 8.299.067 6.349.764ARA TOPLAM611.884.626 516.912.135Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 1.077.689 1.267.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR612.962.315 518.179.824DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar92.873 5.181.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 92.873 5.181.636Diğer Alacaklar24.122 24.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.122 24.122Maddi Duran Varlıklar27.292.037 26.995.800Kullanım Hakkı Varlıkları10.606.028 3.249.710Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.297.150 7.120.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.297.150 7.120.645Peşin Ödenmiş Giderler8 423.823 848.576Ertelenmiş Vergi Varlığı20 17.911.419 16.573.348Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.647.459 59.993.844TOPLAM VARLIKLAR676.609.774 578.173.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 61.066.402 54.692.358Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.979.320 0Ticari Borçlar73.199.742 52.179.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 26.091.590 7.834.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 47.108.152 44.345.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.998.211 3.343.792Diğer Borçlar1.077.664 403.837İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.077.664 403.837Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 37.101.515 34.013.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.567.610 1.516.208Kısa Vadeli Karşılıklar11.620.680 8.012.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 800.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.620.680 7.212.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.429.801 587.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.429.801 587.845ARA TOPLAM204.040.945 154.749.214TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER204.040.945 154.749.214UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 32.166.016 1.713.211Diğer Borçlar408.263 397.812İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar408.263 397.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 333.621 283.690Uzun Vadeli Karşılıklar27.197.251 25.089.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.197.251 25.089.241TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.105.151 27.483.954TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER264.146.096 182.233.168ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar412.463.678 395.940.500Ödenmiş Sermaye14 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları14 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.393.245 -3.176.068Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.393.245 -3.176.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.393.245 -3.176.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 18.382.843 18.382.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 344.268.675 327.873.745Net Dönem Karı veya Zararı16.740.355 16.394.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR412.463.678 395.940.500TOPLAM KAYNAKLAR676.609.774 578.173.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 295.466.895 263.532.727 163.771.669 148.941.564Satışların Maliyeti15 -221.948.379 -201.926.033 -122.419.871 -112.658.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.518.516 61.606.694 41.351.798 36.283.316BRÜT KAR (ZARAR)73.518.516 61.606.694 41.351.798 36.283.316Genel Yönetim Giderleri16 -17.234.822 -21.391.456 -7.854.525 -11.994.115Pazarlama Giderleri16 -39.786.387 -43.317.817 -20.488.946 -23.748.900Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -6.797.555 -5.531.868 -3.432.982 -2.858.520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 32.877.484 38.872.273 13.318.920 17.222.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -19.049.116 -18.828.249 -6.484.762 -7.826.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.528.120 11.409.577 16.409.503 7.077.438Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.373 14.225 356 13.725Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-42 -452 0 -452FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.539.451 11.423.350 16.409.859 7.090.711Finansman Giderleri18 -3.237.895 -7.082.015 -1.763.613 -5.256.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.301.556 4.341.335 14.646.246 1.834.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.561.201 117.519 -2.915.768 156.479Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.844.978 -829.988 -2.415.738 35.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.283.777 947.507 -500.030 121.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.740.355 4.458.854 11.730.478 1.990.788DÖNEM KARI (ZARARI)16.740.355 4.458.854 11.730.478 1.990.788Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.740.355 4.458.854 11.730.478 1.990.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,55000000 0,41300000 1,08600000 0,18400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-217.177 281.804 -445.501 -130.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.471 352.255 -556.876 -163.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.294 -70.451 111.375 32.714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 54.294 -70.451 111.375 32.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-217.177 281.804 -445.501 -130.855TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.523.178 4.740.658 11.284.977 1.859.933Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.523.178 4.740.658 11.284.977 1.859.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866783BIST