***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 18:20
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 206.729 0 0 10.245.167 10.451.896 10.451.896
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.245.167 10.245.167 10.245.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 206.729 0 0 0 206.729 206.729
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -632.297 18.382.843 327.873.745 10.245.167 392.334.508 392.334.508
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Transferler
0 0 0 355.320 16.039.610 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.990 0 0 44.595.868 44.685.858 44.685.858
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 44.595.868 44.595.868 44.595.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 89.990 0 0 0 89.990 89.990
Kar Payları
0 0 0 0 -4.093.200 0 -4.093.200 -4.093.200
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.086.078 18.738.163 339.820.155 44.595.868 436.533.158 436.533.158
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.866.583 -11.683.197
Dönem Karı (Zararı)
44.595.868 10.245.167
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.185.940 12.413.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 9.203.390 4.214.420
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.001.981 3.151.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 10.194.351 5.710.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.748.051 -2.282.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 -5.594.520 546.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.184.572 1.086.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.821 -13.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.963.031 -35.212.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 -102.563.654 -23.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.319.137 -2.100.582
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.163.423 -24.353.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 41.533.976 1.362.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
984.038 -285.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.399.951 -9.811.518
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.181.223 -12.553.882
Ödenen Temettüler
-4.093.200
Alınan Faiz
17 2.748.051 2.282.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.340.211 -1.412.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.591.540 -4.725.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.015 70.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.229.555 -4.381.426
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
19 -415.000 -415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.196.116 -5.837.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 45.866.759 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.805.957 -5.837.344
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.864.686 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.737.993 -22.246.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.737.993 -22.246.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.107.009 101.862.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.845.002 79.615.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.845.002 122.107.009
Ticari Alacaklar
288.032.341 186.096.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 16.871.043 25.740.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 271.161.298 160.355.776
Diğer Alacaklar
1.203.069 2.522.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.203.069 2.522.206
Stoklar
7 187.177.935 186.801.350
Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.234.711 13.035.465
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.459.812 6.349.764
ARA TOPLAM
654.952.870 516.912.135
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 852.689 1.267.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.805.559 518.179.824
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
869.015 5.181.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 869.015 5.181.636
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
27.272.327 26.995.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.249.833 3.249.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.358.521 7.120.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.358.521 7.120.645
Peşin Ödenmiş Giderler
8 249.879 848.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 18.709.067 16.573.348
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.732.771 59.993.844
TOPLAM VARLIKLAR
719.538.330 578.173.668
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.378.096 54.692.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.609.365 0
Ticari Borçlar
82.716.657 52.179.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 15.762.053 7.834.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 66.954.604 44.345.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.707.449 3.343.792
Diğer Borçlar
1.048.769 403.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.048.769 403.837
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.049.814 34.013.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 8.934.403 1.516.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.003.182 8.012.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 800.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.003.182 7.212.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.939.833 587.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.939.833 587.845
ARA TOPLAM
234.387.568 154.749.214
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.387.568 154.749.214
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.103.800 1.713.211
Diğer Borçlar
373.263 397.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
373.263 397.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 358.033 283.690
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.782.508 25.089.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.782.508 25.089.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.617.604 27.483.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.005.172 182.233.168
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
436.533.158 395.940.500
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.086.078 -3.176.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.086.078 -3.176.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.086.078 -3.176.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 18.738.163 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 339.820.155 327.873.745
Net Dönem Karı veya Zararı
44.595.868 16.394.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
436.533.158 395.940.500
TOPLAM KAYNAKLAR
719.538.330 578.173.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 552.157.749 439.330.669 256.690.854 175.797.942
Satışların Maliyeti
15 -412.275.084 -338.491.806 -190.326.705 -136.565.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.882.665 100.838.863 66.364.149 39.232.169
BRÜT KAR (ZARAR)
139.882.665 100.838.863 66.364.149 39.232.169
Genel Yönetim Giderleri
16 -25.146.231 -29.255.186 -7.911.409 -7.863.730
Pazarlama Giderleri
16 -65.276.054 -65.966.867 -25.489.667 -22.649.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -9.779.026 -9.458.972 -2.981.471 -3.927.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 61.231.972 48.269.736 28.354.488 9.397.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -39.858.716 -27.328.458 -20.809.600 -8.500.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.054.610 17.099.116 37.526.490 5.689.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51.863 14.225 40.490 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42 -452 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.106.431 17.112.889 37.566.980 5.689.539
Finansman Giderleri
18 -5.325.991 -5.780.994 -2.088.096 1.301.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.780.440 11.331.895 35.478.884 6.990.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.184.572 -1.086.728 -7.623.371 -1.204.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.342.788 -2.998.298 -8.497.810 -2.168.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.158.216 1.911.570 874.439 964.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.595.868 10.245.167 27.855.513 5.786.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.595.868 10.245.167 27.855.513 5.786.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.595.868 10.245.167 27.855.513 5.786.313
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 4,12900000 0,94900000 2,57900000 0,53600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
89.990 206.729 307.167 -75.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
112.487 258.411 383.958 -93.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.497 -51.682 -76.791 18.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -22.497 -51.682 -76.791 18.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.990 206.729 307.167 -75.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.685.858 10.451.896 28.162.680 5.711.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.685.858 10.451.896 28.162.680 5.711.238
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884440
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