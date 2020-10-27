***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 206.729 0 0 10.245.167 10.451.896 10.451.896Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 10.245.167 10.245.167 10.245.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 206.729 0 0 0 206.729 206.729Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -632.297 18.382.843 327.873.745 10.245.167 392.334.508 392.334.508Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Transferler0 0 0 355.320 16.039.610 -16.394.930 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 89.990 0 0 44.595.868 44.685.858 44.685.858Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 44.595.868 44.595.868 44.595.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 89.990 0 0 0 89.990 89.990Kar Payları0 0 0 0 -4.093.200 0 -4.093.200 -4.093.200Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.086.078 18.738.163 339.820.155 44.595.868 436.533.158 436.533.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.866.583 -11.683.197Dönem Karı (Zararı)44.595.868 10.245.167Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.185.940 12.413.034Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 9.203.390 4.214.420Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7 -2.001.981 3.151.826Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 10.194.351 5.710.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.748.051 -2.282.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,17 -5.594.520 546.180Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.184.572 1.086.728Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.821 -13.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.963.031 -35.212.083Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 -102.563.654 -23.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.319.137 -2.100.582Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 1.163.423 -24.353.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 41.533.976 1.362.059Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler984.038 -285.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.399.951 -9.811.518Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.181.223 -12.553.882Ödenen Temettüler-4.093.200Alınan Faiz17 2.748.051 2.282.899Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.340.211 -1.412.214YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.591.540 -4.725.810Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.015 70.616Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.229.555 -4.381.426Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları19 -415.000 -415.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.196.116 -5.837.344Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 45.866.759 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.805.957 -5.837.344Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.864.686 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.737.993 -22.246.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.737.993 -22.246.351DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.107.009 101.862.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 142.845.002 79.615.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 142.845.002 122.107.009Ticari Alacaklar288.032.341 186.096.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 16.871.043 25.740.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 271.161.298 160.355.776Diğer Alacaklar1.203.069 2.522.206İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.203.069 2.522.206Stoklar7 187.177.935 186.801.350Peşin Ödenmiş Giderler8 33.234.711 13.035.465Diğer Dönen Varlıklar13 2.459.812 6.349.764ARA TOPLAM654.952.870 516.912.135Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 852.689 1.267.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR655.805.559 518.179.824DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar869.015 5.181.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 869.015 5.181.636Diğer Alacaklar24.122 24.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.122 24.122Maddi Duran Varlıklar27.272.327 26.995.800Kullanım Hakkı Varlıkları9.249.833 3.249.710Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.358.521 7.120.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.358.521 7.120.645Peşin Ödenmiş Giderler8 249.879 848.576Ertelenmiş Vergi Varlığı20 18.709.067 16.573.348Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.732.771 59.993.844TOPLAM VARLIKLAR719.538.330 578.173.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 52.378.096 54.692.358Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 30.609.365 0Ticari Borçlar82.716.657 52.179.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 15.762.053 7.834.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 66.954.604 44.345.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.707.449 3.343.792Diğer Borçlar1.048.769 403.837İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.048.769 403.837Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 39.049.814 34.013.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 8.934.403 1.516.208Kısa Vadeli Karşılıklar14.003.182 8.012.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 0 800.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.003.182 7.212.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.939.833 587.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.939.833 587.845ARA TOPLAM234.387.568 154.749.214TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.387.568 154.749.214UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 20.103.800 1.713.211Diğer Borçlar373.263 397.812İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar373.263 397.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 358.033 283.690Uzun Vadeli Karşılıklar27.782.508 25.089.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.782.508 25.089.241TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.617.604 27.483.954TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.005.172 182.233.168ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar436.533.158 395.940.500Ödenmiş Sermaye14 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları14 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.086.078 -3.176.068Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.086.078 -3.176.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.086.078 -3.176.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 18.738.163 18.382.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 339.820.155 327.873.745Net Dönem Karı veya Zararı44.595.868 16.394.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR436.533.158 395.940.500TOPLAM KAYNAKLAR719.538.330 578.173.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 552.157.749 439.330.669 256.690.854 175.797.942Satışların Maliyeti15 -412.275.084 -338.491.806 -190.326.705 -136.565.773TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)139.882.665 100.838.863 66.364.149 39.232.169BRÜT KAR (ZARAR)139.882.665 100.838.863 66.364.149 39.232.169Genel Yönetim Giderleri16 -25.146.231 -29.255.186 -7.911.409 -7.863.730Pazarlama Giderleri16 -65.276.054 -65.966.867 -25.489.667 -22.649.050Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -9.779.026 -9.458.972 -2.981.471 -3.927.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 61.231.972 48.269.736 28.354.488 9.397.463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -39.858.716 -27.328.458 -20.809.600 -8.500.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.054.610 17.099.116 37.526.490 5.689.539Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51.863 14.225 40.490 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-42 -452 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.106.431 17.112.889 37.566.980 5.689.539Finansman Giderleri18 -5.325.991 -5.780.994 -2.088.096 1.301.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.780.440 11.331.895 35.478.884 6.990.560Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.184.572 -1.086.728 -7.623.371 -1.204.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -13.342.788 -2.998.298 -8.497.810 -2.168.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.158.216 1.911.570 874.439 964.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.595.868 10.245.167 27.855.513 5.786.313DÖNEM KARI (ZARARI)44.595.868 10.245.167 27.855.513 5.786.313Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.595.868 10.245.167 27.855.513 5.786.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 4,12900000 0,94900000 2,57900000 0,53600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar89.990 206.729 307.167 -75.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)112.487 258.411 383.958 -93.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.497 -51.682 -76.791 18.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -22.497 -51.682 -76.791 18.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.990 206.729 307.167 -75.075TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.685.858 10.451.896 28.162.680 5.711.238Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.685.858 10.451.896 28.162.680 5.711.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884440BIST