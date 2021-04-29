***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 228.324 0 0 5.009.877 5.238.201 5.238.201Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 5.009.877 5.009.877 5.009.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 228.324 0 228.324 228.324Kar Payları0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -2.947.744 18.382.843 344.268.675 5.009.877 401.178.701 401.178.701Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771Transferler0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 401.181 0 0 22.404.209 22.805.390 22.805.390Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 22.404.209 22.404.209 22.404.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 401.181 0 0 0 401.181 401.181Kar Payları0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.113.885 21.168.163 374.421.624 22.404.209 451.345.161 451.345.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.349.368 8.334.677Dönem Karı (Zararı)22.404.209 5.009.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.308.859 3.837.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.012.727 3.198.972Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 51.210 368.927Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 3.413.407 4.307.408Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.260.435 -1.378.349Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,17 -5.790.294 -3.294.034Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.882.244 645.433Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -10.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.016.692 412.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 -54.161.309 -19.772.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.921 2.138.206Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -59.634.361 13.237.592Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 68.383.723 22.088.970Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler533.467 948.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.107.291 -18.227.617Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.303.624 9.260.166Ödenen Temettüler-24.840.000 0Alınan Faiz17 2.260.435 1.378.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-420.601 -1.209.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.045.578 -1.094.519YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.238.484 -2.063.520Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115.626 11.186Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.354.110 -2.074.706Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.467.402 -3.373.755Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 48.192.327 36.800.508Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -38.696.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.724.925 -1.478.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.120.450 2.897.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.120.450 2.897.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.362.115 122.107.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 139.241.665 125.004.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 139.241.665 164.362.115Ticari Alacaklar342.692.416 287.114.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 27.575.190 16.267.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 315.117.226 270.847.348Diğer Alacaklar413.913 382.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar413.913 382.992Stoklar7 242.147.991 181.735.254Peşin Ödenmiş Giderler8 91.644.328 25.829.403Diğer Dönen Varlıklar13 17.111.583 2.172.911ARA TOPLAM833.251.896 661.597.035Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 852.689 852.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR834.104.585 662.449.724DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar445.050 80.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 445.050 80.835Diğer Alacaklar24.122 24.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.122 24.122Maddi Duran Varlıklar28.969.229 27.860.098Kullanım Hakkı Varlıkları7.201.694 8.477.342Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.661.655 7.259.936Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.661.655 7.259.936Peşin Ödenmiş Giderler8 223.598 268.149Ertelenmiş Vergi Varlığı20 21.958.076 18.057.458Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.483.431 62.027.947TOPLAM VARLIKLAR900.588.016 724.477.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 87.839.064 57.012.693Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 42.988.492 30.491.742Ticari Borçlar141.209.535 76.005.558İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 58.044.829 18.445.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 83.164.706 57.560.188Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.004.478 4.086.212Diğer Borçlar357.936 742.735İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar357.936 742.735Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 72.810.905 36.056.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 6.883.157 5.158.991Kısa Vadeli Karşılıklar14.026.662 12.713.340Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.026.662 12.713.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.564.282 597.465İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 25.564.282 597.465ARA TOPLAM396.684.511 222.864.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER396.684.511 222.864.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 21.303.959 18.159.678Diğer Borçlar373.263 373.263İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar373.263 373.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 381.996 379.077Uzun Vadeli Karşılıklar30.499.126 29.321.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 30.499.126 29.321.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.558.344 48.233.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER449.242.855 271.097.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar451.345.161 453.379.771Ödenmiş Sermaye14 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları14 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.113.885 -3.515.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.113.885 -3.515.066Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.113.885 -3.515.066Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 21.168.163 18.738.163Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 374.421.624 339.820.155Net Dönem Karı veya Zararı22.404.209 61.871.469TOPLAM ÖZKAYNAKLAR451.345.161 453.379.771TOPLAM KAYNAKLAR900.588.016 724.477.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 222.189.957 131.695.226Satışların Maliyeti15 -166.059.816 -99.528.508TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.130.141 32.166.718BRÜT KAR (ZARAR)56.130.141 32.166.718Genel Yönetim Giderleri16 -10.411.592 -9.380.297Pazarlama Giderleri16 -25.197.830 -19.297.441Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -3.797.144 -3.364.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 41.510.947 19.558.564Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -30.868.471 -12.564.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.366.051 7.118.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.131 11.017Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -42FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.378.182 7.129.592Finansman Giderleri18 -2.091.729 -1.474.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.286.453 5.655.310Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.882.244 -645.433Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -6.883.157 -2.429.240Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 4.000.913 1.783.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.404.209 5.009.877DÖNEM KARI (ZARARI)22.404.209 5.009.877Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.404.209 5.009.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 2,07400000 0,46400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar401.181 228.324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)501.476 285.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-100.295 -57.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -100.295 -57.081Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)401.181 228.324TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.805.390 5.238.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.805.390 5.238.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932633BIST