***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -217.177 0 0 16.740.355 16.523.178 16.523.178Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 16.740.355 16.740.355 16.740.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -217.177 0 0 0 -217.177 -217.177Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.393.245 18.382.843 344.268.675 16.740.355 412.463.678 412.463.678Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771Transferler0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -747.792 0 0 27.249.280 26.501.488 26.501.488Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 27.249.280 27.249.280 27.249.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -747.792 0 0 0 -747.792 -747.792Kar Payları0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -4.262.858 21.168.163 374.421.624 27.249.280 455.041.259 455.041.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-188.662.612 -30.546.735Dönem Karı (Zararı)27.249.280 16.740.355Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.510.514 6.954.553Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.663.204 6.197.637Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 1.750.608 -800.476Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 7.510.306 6.654.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -3.009.706 -2.061.469Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,18 -13.944.235 -6.585.178Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.556.165 3.561.201Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.828 -11.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-185.766.893 -50.779.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,23 -69.592.423 -34.865.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.535 1.909.776Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -148.661.156 -18.727.998Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,23 65.190.528 22.700.085Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.676.738 338.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.280.045 -22.134.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-154.007.099 -27.084.972Ödenen Temettüler-24.840.000 0Alınan Faiz18 3.009.706 2.061.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.236.787 -2.209.054Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.588.432 -3.314.178YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.103.194 -3.335.807Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri142.312 12.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.291.006 -3.538.313Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 45.500 190.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.238.116 39.316.593Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 143.195.788 42.058.296Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.957.672 -2.741.703YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.527.690 5.434.051NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.527.690 5.434.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.362.115 122.107.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 109.834.425 127.541.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 109.834.425 164.362.115Ticari Alacaklar367.119.780 287.114.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 14.363.773 16.267.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 352.756.007 270.847.348Diğer Alacaklar483.527 382.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar483.527 382.992Stoklar7 329.777.876 181.735.254Peşin Ödenmiş Giderler9 77.338.727 25.829.403Diğer Dönen Varlıklar14 29.959.454 2.172.911ARA TOPLAM914.513.789 661.597.035Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 807.189 852.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR915.320.978 662.449.724DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar99.927 80.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 99.927 80.835Diğer Alacaklar24.122 24.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.122 24.122Maddi Duran Varlıklar28.907.343 27.860.098Kullanım Hakkı Varlıkları7.562.345 8.477.342Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.791.945 7.259.936Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.791.945 7.259.936Peşin Ödenmiş Giderler9 659.263 268.149Ertelenmiş Vergi Varlığı21 24.455.231 18.057.458Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.500.183 62.027.947TOPLAM VARLIKLAR984.821.161 724.477.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 124.062.789 57.012.693Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 55.319.152 30.491.742Ticari Borçlar138.607.425 76.005.558İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 47.431.097 18.445.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 91.176.328 57.560.188Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.652.501 4.086.212Diğer Borçlar13.861.184 742.735İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.420.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.441.184 742.735Türev Araçlar8 208.589 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 67.876.544 36.056.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.399.030 5.158.991Kısa Vadeli Karşılıklar16.387.854 12.713.340Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.387.854 12.713.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.071.028 597.465İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.071.028 597.465ARA TOPLAM428.446.096 222.864.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER428.446.096 222.864.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 67.705.053 18.159.678Diğer Borçlar365.263 373.263İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar365.263 373.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 408.626 379.077Uzun Vadeli Karşılıklar32.854.864 29.321.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 32.854.864 29.321.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.333.806 48.233.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER529.779.902 271.097.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar455.041.259 453.379.771Ödenmiş Sermaye15 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.262.858 -3.515.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.262.858 -3.515.066Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.262.858 -3.515.066Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.168.163 18.738.163Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 374.421.624 339.820.155Net Dönem Karı veya Zararı27.249.280 61.871.469TOPLAM ÖZKAYNAKLAR455.041.259 453.379.771TOPLAM KAYNAKLAR984.821.161 724.477.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 499.963.929 295.466.895 277.773.972 163.771.669Satışların Maliyeti16 -389.732.835 -221.948.379 -223.673.019 -122.419.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.231.094 73.518.516 54.100.953 41.351.798BRÜT KAR (ZARAR)110.231.094 73.518.516 54.100.953 41.351.798Genel Yönetim Giderleri17 -20.436.737 -17.234.822 -10.025.145 -7.854.525Pazarlama Giderleri17 -57.556.304 -39.786.387 -32.358.474 -20.488.946Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -8.612.223 -6.797.555 -4.815.079 -3.432.982Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 62.812.812 32.877.484 21.301.865 13.318.920Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -45.179.520 -19.049.116 -14.311.049 -6.484.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.259.122 23.528.120 13.893.071 16.409.503Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.828 11.373 3.697 356Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -42 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.274.950 23.539.451 13.896.768 16.409.859Finansman Giderleri19 -8.469.505 -3.237.895 -6.377.776 -1.763.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.805.445 20.301.556 7.518.992 14.646.246Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.556.165 -3.561.201 -2.673.921 -2.915.768Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -11.766.990 -4.844.978 -4.883.833 -2.415.738Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 6.210.825 1.283.777 2.209.912 -500.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.249.280 16.740.355 4.845.071 11.730.478DÖNEM KARI (ZARARI)27.249.280 16.740.355 4.845.071 11.730.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.249.280 16.740.355 4.845.071 11.730.478Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 2,52300000 1,55000000 0,44900000 1,08600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-747.792 -217.177 -1.148.973 -445.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-934.740 -271.471 -1.436.216 -556.876Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler186.948 54.294 287.243 111.375Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 186.948 54.294 287.243 111.375Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-747.792 -217.177 -1.148.973 -445.501TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.501.488 16.523.178 3.696.098 11.284.977Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.501.488 16.523.178 3.696.098 11.284.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955571BIST