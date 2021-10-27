***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler0 0 0 355.320 16.039.610 -16.394.930 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 89.990 0 0 44.595.868 44.685.858 44.685.858Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 44.595.868 44.595.868 44.595.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 89.990 0 0 0 89.990 89.990Kar Payları0 0 0 0 -4.093.200 0 -4.093.200 -4.093.200Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.086.078 18.738.163 339.820.155 44.595.868 436.533.158 436.533.158Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771Transferler0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.687.402 0 0 31.740.020 30.052.618 30.052.618Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 31.740.020 31.740.020 31.740.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.687.402 0 0 0 -1.687.402 -1.687.402Kar Payları0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -5.202.468 21.168.163 374.421.624 31.740.020 458.592.389 458.592.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-193.101.999 -9.866.583Dönem Karı (Zararı)31.740.020 44.595.868Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.971.988 16.382.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.359.813 9.203.390Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 1.256.339 -2.001.981Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 6.890.567 10.194.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -3.744.932 -2.748.051Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,18 -23.421.898 -9.398.229Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.704.046 11.184.572Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.923 -51.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.624.536 -62.761.538Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,23 -22.977.947 -89.264.922Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-201.234 1.319.137Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -173.892.184 1.163.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,23 45.357.170 32.038.953Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.819.370 984.038İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.729.711 -9.002.167Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-152.856.504 -1.783.439Ödenen Temettüler-24.840.000 -4.093.200Alınan Faiz18 3.744.932 2.748.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.227.686 -1.397.784Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.922.741 -5.340.211YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.950.076 -5.591.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri147.537 53.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.202.213 -5.229.555Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 104.600 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları20 0 -415.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI147.859.339 36.196.116Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 154.191.265 45.866.759Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.805.957Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.331.926 -3.864.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.192.736 20.737.993NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.192.736 20.737.993DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.362.115 122.107.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.169.379 142.845.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 112.169.379 164.362.115Ticari Alacaklar331.220.646 287.114.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 20.947.225 16.267.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 310.273.421 270.847.348Diğer Alacaklar573.058 382.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar573.058 382.992Türev Araçlar8 26.643 0Stoklar7 354.504.060 181.735.254Peşin Ödenmiş Giderler9 57.355.602 25.829.403Diğer Dönen Varlıklar14 31.105.821 2.172.911ARA TOPLAM886.955.209 661.597.035Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 748.089 852.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR887.703.298 662.449.724DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar147.982 80.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 147.982 80.835Diğer Alacaklar35.290 24.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.290 24.122Maddi Duran Varlıklar28.622.182 27.860.098Kullanım Hakkı Varlıkları8.346.998 8.477.342Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.076.254 7.259.936Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.076.254 7.259.936Peşin Ödenmiş Giderler9 1.727.373 268.149Ertelenmiş Vergi Varlığı21 25.485.693 18.057.458Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.441.779 62.027.947TOPLAM VARLIKLAR960.145.077 724.477.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 152.694.056 57.012.693Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 47.807.839 30.491.742Ticari Borçlar119.295.920 76.005.558İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 24.837.621 18.445.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 94.458.299 57.560.188Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.331.957 4.086.212Diğer Borçlar13.329.360 742.735İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12.420.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar909.360 742.735Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)360.263 373.263İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar360.263 373.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 ÜKÜMLÜLÜKLER91.850.106 48.233.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER501.552.688 271.097.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar458.592.389 453.379.771Ödenmiş Sermaye15 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.202.468 -3.515.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.202.468 -3.515.066Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.202.468 -3.515.066Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.168.163 18.738.163Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 374.421.624 339.820.155Net Dönem Karı veya Zararı31.740.020 61.871.469TOPLAM ÖZKAYNAKLAR458.592.389 453.379.771TOPLAM KAYNAKLAR960.145.077 724.477.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 805.252.589 552.157.749 305.288.660 256.690.854Satışların Maliyeti16 -643.945.605 -412.275.084 -254.212.770 -190.326.705TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.306.984 139.882.665 51.075.890 66.364.149BRÜT KAR (ZARAR)161.306.984 139.882.665 51.075.890 66.364.149Genel Yönetim Giderleri17 -25.387.883 -25.146.231 -4.951.146 -7.911.409Pazarlama Giderleri17 -92.562.563 -65.276.054 -35.006.259 -25.489.667Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -13.202.865 -9.779.026 -4.590.642 -2.981.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 78.244.806 61.231.972 15.431.994 28.354.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -52.124.025 -39.858.716 -6.944.505 -20.809.600ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.274.454 61.054.610 15.015.332 37.526.490Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.923 51.863 95 40.490Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 31.740.020 44.595.868 4.490.740 27.855.513DÖNEM KARI (ZARARI)31.740.020 44.595.868 4.490.740 27.855.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.740.020 44.595.868 4.490.740 27.855.513Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 2,93900000 4,12900000 0,41600000 2,57900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.687.402 89.990 -939.610 307.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.109.252 112.487 -1.174.512 383.958Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler421.850 -22.497 234.902 -76.791Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 421.850 -22.497 234.902 -76.791Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.687.402 89.990 -939.610 307.167TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.052.618 44.685.858 3.551.130 28.162.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.052.618 44.685.858 3.551.130 28.162.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973034BIST