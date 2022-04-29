***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 401.181 0 0 22.404.209 22.805.390 22.805.390Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 22.404.209 22.404.209 22.404.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 401.181 0 0 0 401.181 401.181Kar Payları0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -3.113.885 21.168.163 374.421.624 22.404.209 451.345.161 451.345.161Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620Transferler0 0 0 0 71.950.613 -71.950.613 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.021.726 0 0 87.726.070 86.704.344 86.704.344Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 87.726.070 87.726.070 87.726.070Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.021.726 0 0 0 -1.021.726 -1.021.726Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -7.280.556 21.168.163 446.372.237 87.726.070 584.450.964 584.450.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.211.564 -68.349.368Dönem Karı (Zararı)87.726.070 22.404.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.361.179 1.934.047Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.552.077 3.012.727Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.926.268 51.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 8.584.549 3.413.407Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.593.442 -1.635.247Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -758.934 -2.260.435Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.352.376 625.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -9.096.201 -5.790.294Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -8.001.101 2.882.244Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-67.677 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.320.344 -64.016.692Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-50.349.194 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -104.565.151 -54.161.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-542.456 -30.921Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -45.517.986 -59.634.361Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -14.047.487 68.383.723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.385.419 533.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.316.511 -19.107.291Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-68.955.453 -39.678.436Ödenen Temettüler0 -24.840.000Ödenen Faiz-3.352.376 -625.188Alınan Faiz17 758.934 2.260.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler2.108.911 -420.601Vergi İadeleri (Ödemeleri)-771.580 -5.045.578YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.122.771 -3.238.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri446.292 115.626Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.569.063 -3.354.110FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.230.157 46.467.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 50.741.365 48.192.327Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.571.638 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -43.571.638 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.939.570 -1.724.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.104.178 -25.120.450NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.104.178 -25.120.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 208.157.156 164.362.115DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.052.978 139.241.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 136.052.978 208.157.156Finansal Yatırımlar50.349.194 0Ticari Alacaklar583.054.807 479.619.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 51.782.299 42.291.776İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 531.272.508 437.327.868Diğer Alacaklar1.127.472 585.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.127.472 585.016Türev Araçlar8 589.477 6.541.524Stoklar7 337.972.991 288.384.631Peşin Ödenmiş Giderler9 67.557.174 93.071.647Diğer Dönen Varlıklar14.662.842 14.101.707ARA TOPLAM1.191.366.935 1.090.461.325Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 748.089 748.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.192.115.024 1.091.209.414DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar924.412 271.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 924.412 271.099Diğer Alacaklar35.290 35.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.290 35.290Maddi Duran Varlıklar35.115.242 30.395.424Kullanım Hakkı Varlıkları19.550.217 8.208.137Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.333.203 7.964.640Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.333.203 7.964.640Peşin Ödenmiş Giderler9 4.262.681 2.479.264Ertelenmiş Vergi Varlığı20 63.449.756 37.958.238Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR130.670.808 87.312.099TOPLAM VARLIKLAR1.322.785.832 1.178.521.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 278.223.519 229.022.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 17.110.214 60.681.852Ticari Borçlar189.362.396 211.838.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 49.512.222 54.417.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 139.850.174 157.421.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 7.573.253 5.344.896Diğer Borçlar1.635.749 2.469.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.635.749 2.469.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 104.213.816 60.463.856Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 18.698.349 11.210.202Kısa Vadeli Karşılıklar25.206.289 20.637.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 0 2.719.377Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 25.206.289 17.918.485Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler906.125 356.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 906.125 356.591ARA TOPLAM642.929.710 602.026.013TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER642.929.710 602.026.013UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 52.616.920 38.033.254Diğer Borçlar351.430 360.264İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar351.430 360.264Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 486.036 480.707Uzun Vadeli Karşılıklar41.950.772 39.874.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 41.950.772 39.874.655TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.405.158 78.748.880TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER738.334.868 680.774.893ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar584.450.964 497.746.620Ödenmiş Sermaye14 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları14 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.280.556 -6.258.830Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.280.556 -6.258.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.280.556 -6.258.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 21.168.163 21.168.163Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 446.372.237 374.421.624Net Dönem Karı veya Zararı87.726.070 71.950.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR584.450.964 497.746.620TOPLAM KAYNAKLAR1.322.785.832 1.178.521.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 471.130.708 222.189.957Satışların Maliyeti15 -328.584.662 -166.059.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)142.546.046 56.130.141BRÜT KAR (ZARAR)142.546.046 56.130.141Genel Yönetim Giderleri16 -17.950.406 -10.411.592Pazarlama Giderleri16 -40.236.921 -25.197.830Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -6.528.043 -3.797.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 95.880.565 41.510.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -87.709.242 -30.868.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.001.999 27.366.051Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.186.178 12.131Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.132 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.186.045 27.378.182Finansman Giderleri18 -7.461.076 -2.091.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.724.969 25.286.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.001.101 -2.882.244Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -17.234.986 -6.883.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 25.236.087 4.000.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)87.726.070 22.404.209DÖNEM KARI (ZARARI)87.726.070 22.404.209Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları87.726.070 22.404.209Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 8,12300000 2,07400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.021.726 401.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.277.157 501.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler255.431 -100.295Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 255.431 -100.295Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.021.726 401.181TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.704.344 22.805.390Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları86.704.344 22.805.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025844BIST