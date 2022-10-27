***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771Transferler0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.687.402 0 0 31.740.020 30.052.618 30.052.618Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 31.740.020 31.740.020 31.740.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.687.402 0 0 0 -1.687.402 -1.687.402Kar Payları0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -5.202.468 21.168.163 374.421.624 31.740.020 458.592.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -11.550.654 0 0 228.545.122 216.994.468 216.994.468Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 228.545.122 228.545.122 228.545.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -11.550.654 0 0 0 -11.550.654 -11.550.654Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -17.809.484 21.168.163 446.372.237 228.545.122 714.741.088 714.741.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.758.051 -193.101.999Dönem Karı (Zararı)228.545.122 31.740.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler569.603 6.473.145Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.859.041 10.359.813Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,8 -1.378.202 1.256.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 22.219.396 6.890.567Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.810.115 4.700.201Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -4.915.501 -3.744.932Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 26.725.616 8.445.133Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5,9,18 -34.896.273 -23.421.898Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 5.502.944 6.704.046Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.547.418 -15.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-317.378.391 -182.624.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7, 24 -137.017.131 -22.977.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.058.075 -201.234Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -170.377.043 -173.892.184Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7, 24 7.828.257 45.357.170Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.179.351 14.819.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.424.952 -45.729.711Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-88.263.666 -144.411.371Ödenen Temettüler0 -24.840.000Ödenen Faiz20 -26.725.616 -8.445.133Alınan Faiz18 4.915.501 3.744.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.126.585 -3.227.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.557.685 -15.922.741YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI499.583 -6.950.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.095.426 147.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.595.843 -7.202.213Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 104.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.613.997 147.859.339Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 181.798.244 154.191.265Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.184.247 -6.331.926YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.355.529 -52.192.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.355.529 -52.192.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 208.157.156 164.362.115DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 232.512.685 112.169.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 232.512.685 208.157.156Finansal Yatırımlar5 63.171.730 0Ticari Alacaklar649.987.978 479.619.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,24 26.178.115 42.291.776İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 623.809.863 437.327.868Diğer Alacaklar2.986.069 585.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.986.069 585.016Türev Araçlar9 0 6.541.524Stoklar8 462.384.123 288.384.631Peşin Ödenmiş Giderler10 114.787.788 93.071.647Diğer Dönen Varlıklar14 14.791.896 14.101.707ARA TOPLAM1.540.622.269 1.090.461.325Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 3.003.290 748.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.543.625.559 1.091.209.414DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar244.993 271.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 244.993 271.099Diğer Alacaklar35.260 35.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.260 35.290Maddi Duran Varlıklar33.547.771 30.395.424Kullanım Hakkı Varlıkları17.970.186 8.208.137Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.254.861 7.964.640Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.254.861 7.964.640Peşin Ödenmiş Giderler10 575.612 2.479.264Ertelenmiş Vergi Varlığı22 81.635.360 37.958.238Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.264.050 87.312.099TOPLAM VARLIKLAR1.701.889.609 1.178.521.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 386.758.361 229.022.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 68.646.088 60.681.852Ticari Borçlar215.071.685 211.838.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,24 41.492.779 54.417.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 173.578.906 157.421.40811.210.202Kısa Vadeli Karşılıklar31.724.475 20.637.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 2.719.377Sigortacılık Teknik Karşılıkları13 31.724.475 17.918.485Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.406.680 356.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.406.680 356.591ARA TOPLAM859.962.683 602.026.013TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER859.962.683 602.026.013UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 64.962.725 38.033.254Diğer Borçlar351.430 360.264İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar351.430 360.264Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 552.512 480.707Uzun Vadeli Karşılıklar61.319.171 39.874.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 61.319.171 39.874.655TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.185.838 78.748.880TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER987.148.521 680.774.893ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar714.741.088 497.746.620Ödenmiş Sermaye15 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.809.484 -6.258.830Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.809.484 -6.258.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.168.163 21.168.163Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 446.372.237 374.421.624Net Dönem Karı veya Zararı228.545.122 71.950.613TOPLAM ÖZKAYNA 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)326.185.289 73.992.004 87.285.821 13.810.360Finansman Giderleri20 -92.137.223 -35.547.938 -30.905.052 -8.171.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)234.048.066 38.444.066 56.380.769 5.638.621Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.502.944 -6.704.046 -91.895 -1.147.881Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -46.292.402 -13.710.431 -10.082.335 -1.943.441Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 40.789.458 7.006.385 9.990.440 795.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)228.545.122 31.740.020 56.288.874 4.490.740DÖNEM KARI (ZARARI)228.545.122 31.740.020 56.288.874 4.490.740Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları228.545.122 31.740.020 56.288.874 4.490.740Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 21,16200000 2,93900000 5,21200000 0,41600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.550.654 -1.687.402 -2.196.390 -939.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.438.318 -2.109.252 -2.745.488 -1.174.512Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.887.664 421.850 549.098 234.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 2.887.664 421.850 549.098 234.902Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.550.654 -1.687.402 -2.196.390 -939.610TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)216.994.468 30.052.618 54.092.484 3.551.130Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları216.994.468 30.052.618 54.092.484 3.551.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074817BIST