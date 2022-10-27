***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:32
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Transferler
0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.687.402 0 0 31.740.020 30.052.618 30.052.618
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 31.740.020 31.740.020 31.740.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.687.402 0 0 0 -1.687.402 -1.687.402
Kar Payları
0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -5.202.468 21.168.163 374.421.624 31.740.020 458.592.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -11.550.654 0 0 228.545.122 216.994.468 216.994.468
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 228.545.122 228.545.122 228.545.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -11.550.654 0 0 0 -11.550.654 -11.550.654
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -17.809.484 21.168.163 446.372.237 228.545.122 714.741.088 714.741.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.758.051 -193.101.999
Dönem Karı (Zararı)
228.545.122 31.740.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
569.603 6.473.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.859.041 10.359.813
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.378.202 1.256.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 22.219.396 6.890.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.810.115 4.700.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.915.501 -3.744.932
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 26.725.616 8.445.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,9,18 -34.896.273 -23.421.898
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.502.944 6.704.046
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.547.418 -15.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-317.378.391 -182.624.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 24 -137.017.131 -22.977.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.058.075 -201.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -170.377.043 -173.892.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 24 7.828.257 45.357.170
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.179.351 14.819.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.424.952 -45.729.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.263.666 -144.411.371
Ödenen Temettüler
0 -24.840.000
Ödenen Faiz
20 -26.725.616 -8.445.133
Alınan Faiz
18 4.915.501 3.744.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.126.585 -3.227.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.557.685 -15.922.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
499.583 -6.950.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.095.426 147.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.595.843 -7.202.213
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 104.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.613.997 147.859.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 181.798.244 154.191.265
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.184.247 -6.331.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.355.529 -52.192.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.355.529 -52.192.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.157.156 164.362.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 232.512.685 112.169.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 232.512.685 208.157.156
Finansal Yatırımlar
5 63.171.730 0
Ticari Alacaklar
649.987.978 479.619.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,24 26.178.115 42.291.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 623.809.863 437.327.868
Diğer Alacaklar
2.986.069 585.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.986.069 585.016
Türev Araçlar
9 0 6.541.524
Stoklar
8 462.384.123 288.384.631
Peşin Ödenmiş Giderler
10 114.787.788 93.071.647
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.791.896 14.101.707
ARA TOPLAM
1.540.622.269 1.090.461.325
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 3.003.290 748.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.543.625.559 1.091.209.414
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
244.993 271.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 244.993 271.099
Diğer Alacaklar
35.260 35.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.260 35.290
Maddi Duran Varlıklar
33.547.771 30.395.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.970.186 8.208.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.254.861 7.964.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.254.861 7.964.640
Peşin Ödenmiş Giderler
10 575.612 2.479.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 81.635.360 37.958.238
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.264.050 87.312.099
TOPLAM VARLIKLAR
1.701.889.609 1.178.521.513
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 386.758.361 229.022.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 68.646.088 60.681.852
Ticari Borçlar
215.071.685 211.838.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 41.492.779 54.417.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 173.578.906 157.421.408
11.210.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.724.475 20.637.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 2.719.377
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
13 31.724.475 17.918.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.406.680 356.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.406.680 356.591
ARA TOPLAM
859.962.683 602.026.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
859.962.683 602.026.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 64.962.725 38.033.254
Diğer Borçlar
351.430 360.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
351.430 360.264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 552.512 480.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.319.171 39.874.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 61.319.171 39.874.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.185.838 78.748.880
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
987.148.521 680.774.893
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
714.741.088 497.746.620
Ödenmiş Sermaye
15 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.809.484 -6.258.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.809.484 -6.258.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.168.163 21.168.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 446.372.237 374.421.624
Net Dönem Karı veya Zararı
228.545.122 71.950.613
TOPLAM ÖZKAYNA 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
326.185.289 73.992.004 87.285.821 13.810.360
Finansman Giderleri
20 -92.137.223 -35.547.938 -30.905.052 -8.171.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
234.048.066 38.444.066 56.380.769 5.638.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.502.944 -6.704.046 -91.895 -1.147.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -46.292.402 -13.710.431 -10.082.335 -1.943.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 40.789.458 7.006.385 9.990.440 795.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
228.545.122 31.740.020 56.288.874 4.490.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.545.122 31.740.020 56.288.874 4.490.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
228.545.122 31.740.020 56.288.874 4.490.740
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 21,16200000 2,93900000 5,21200000 0,41600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.550.654 -1.687.402 -2.196.390 -939.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.438.318 -2.109.252 -2.745.488 -1.174.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.887.664 421.850 549.098 234.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.887.664 421.850 549.098 234.902
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.550.654 -1.687.402 -2.196.390 -939.610
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
216.994.468 30.052.618 54.092.484 3.551.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
216.994.468 30.052.618 54.092.484 3.551.130
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074817
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