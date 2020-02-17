ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8520
|7,8914
|% -0,31
|Frank
|6,1422
|6,1792
|% 0,02
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% -0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,06
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,24
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
Seans Raporu
- 17:59EDIP Yüzde 10.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 179, 421 adet işlem
- 17:58TSGYO Yüzde 4.39 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 570 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 120, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 13, 040.00 milyon TL de
- 17:57OSTIM Yüzde 12.50 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 659, 745 adet işlem
- 17:56LKMNH Yüzde 5.76 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 089 adet işlem