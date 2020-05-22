***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tarihinin ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ertelenen olağan genel kurul toplantısı nedeniyle, daha önce planlanan 2019 yılı kar dağıtım teklifindeki kar dağıtım tarihinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek olağan genel kurul ve kar payı ödeme tarihi yeniden belirlenecektir.Karar Tarihi 26.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALCAR, TRAALRSA91H2 Peşin 1,1120000 111,2 15 0,9452000 94,52Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALCAR, TRAALRSA91H2 0 0Ek AçıklamalarAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelendiği 25.03.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Ertelenen olağan genel kurul toplantısı nedeniyle, daha önce planlanan 2019 yılı kar dağıtım teklifindeki kar dağıtım tarihinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek olağan genel kurul ve kar payı ödeme tarihi yeniden belirlenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ACST-2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.800.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.160.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 18.078.800 23.598.240,534. Vergiler ( - ) 1.683.870 4.243.952,075. Net Dönem Kârı 16.394.930 19.354.288,466. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.394.930 19.354.288,46Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 16.394.930 19.354.288,469. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.394.930 19.354.288,4611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.278.986 540.000* Nakit 3.278.986 540.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 8.730.614 11.469.60016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.146.960 1.146.96017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.238.370 6.197.728,4620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 10.208.160 0 62,26 0,9452 94,52TOPLAM 10.208.160 0 62,26 0,9452 94,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846554BIST