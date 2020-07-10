***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtılmasına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALCAR, TRAALRSA91H2 Peşin 0,3790000 37,9 15 0,3221500 32,215Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 22.07.2020 22.07.2020 24.07.2020 23.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALCAR, TRAALRSA91H2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında· Şirketimizin, 2019 yılına ait finansal tablolarında yer alan 18.078.800,-TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 1.683.870,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 16.394.930,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,· 2019 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem karı 16.394.930,-TL'nin %24,97'sine tekabül eden 4.093.200,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,· Dağıtılacak kar payı üzerinden 355.320,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,· Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,· Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,· Kar payı dağıtımına 22 Temmuz 2020 tarihinde başlanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ACST-2019 KAR DAĞITIM TABLOSU_r.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.800.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.160.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 18.078.800 23.598.240,534. Vergiler ( - ) 1.683.870 4.243.952,075. Net Dönem Kârı 16.394.930 19.354.288,466. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.394.930 19.354.288,46Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 16.394.930 19.354.288,469. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.394.930 19.354.288,4611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.278.986 540.000* Nakit 3.278.986 540.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 814.214 3.553.20016. Genel Kanuni Yedek Akçe 355.320 355.32017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 11.946.410 14.905.768,4620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 3.479.220 0 21,22 0,32215 32,215TOPLAM 3.479.220 0 21,22 0,32215 32,215http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859089BIST