***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriÇağrı EFE - 0262 648 61 20 - cagri.efe@alarko-carrier.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumlulukhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061001BIST