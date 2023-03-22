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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

22.03.2023 19:33
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası ve Arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 25657 ada, 9 numaralı parsel 22.564,02 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.03.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
167.075.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1547%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,54%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
458%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,74%
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kombi ve kazan üretimi için yapılan yatırım.
Karşı Taraf
Baycan Elektrik Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/03/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikte İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06.03.2023 - 2023-ÖPK-51
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
152.000.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu tarafından
Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 25657 ada, 9 numaralı parsel üzerinde bulunan toplam alanı 22.564,02 m² olan fabrika binası ve arsasının 167.075.000 TL+KDV bedelin peşin olarak ödenmesi suretiyle Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127173


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