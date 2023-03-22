***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika Binası ve ArsasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüEskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 25657 ada, 9 numaralı parsel 22.564,02 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.03.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli167.075.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1547%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)7,54%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)458%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,74%Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.03.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKombi ve kazan üretimi için yapılan yatırım.Karşı TarafBaycan Elektrik Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/03/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikte İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06.03.2023 - 2023-ÖPK-51Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTalya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar152.000.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafındanEskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 25657 ada, 9 numaralı parsel üzerinde bulunan toplam alanı 22.564,02 m² olan fabrika binası ve arsasının 167.075.000 TL+KDV bedelin peşin olarak ödenmesi suretiyle Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127173BIST