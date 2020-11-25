***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.11.2020 17:08
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul' un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, bilgimiz dahilinde kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889972
BIST
17:411.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:417,9876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:419,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0136
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:41465,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 465,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BANVT
|27,50
|15.388.299
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.632.935
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.263
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.688.775
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.056.025
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,05
|4.119.781.642
|% 1,86
|
|KRDMD
|5,22
|3.627.312.956
|% 6,10
|
|GARAN
|9,09
|3.136.975.853
|% 0,44
|
|TSKB
|2,75
|1.300.990.564
|% 5,36
|
|TUPRS
|92,60
|1.205.589.494
|% 2,77
|
|KRDMD
|5,22
|3.627.312.956
|% 6,10
|
|TSKB
|2,75
|1.300.990.564
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,07
|792.340.949
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.127.023.305
|% 0,67
|
|GARAN
|9,09
|3.136.975.853
|% 0,44
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9826
|7,9876
|% -0,22
|
|Euro
|9,5038
|9,5108
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,6119
|10,6652
|% -0,48
|
|Frank
|8,7294
|8,7820
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1221
|2,1328
|% -0,28
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|
Seans Raporu
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