***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.09.2022 15:12
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriPiyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul' un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, bilgimiz dahilinde kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064674
BIST
15:243.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 57,09
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:2418,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:2418,1850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1560
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:24987,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 987,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KMPUR
|49,72
|116.413.881
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.517.049
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.151.402
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.197.334
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|117.258.771
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|175.287.340
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.649.426
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|103.383.937
|% -9,78
|
|THYAO
|71,60
|2.898.538.853
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,06
|2.537.823.152
|% 4,10
|
|SISE
|27,68
|2.133.317.422
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,20
|1.834.426.655
|% 3,00
|
|AKBNK
|11,73
|1.752.915.976
|% 1,82
|
|EKGYO
|4,06
|2.537.823.152
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,20
|1.834.426.655
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,20
|951.327.507
|% 6,06
|
|ISCTR
|8,19
|1.587.310.974
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,73
|1.752.915.976
|% 1,82
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3549
|18,3765
|% 0,27
|
|Euro
|18,1789
|18,2003
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,7518
|20,8559
|% 0,76
|
|Frank
|18,6884
|18,8010
|% -1,07
|
|Riyal
|4,8671
|4,8915
|% 0,20
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.672
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|90,93
|90,93
|1,10
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37XU100
Endeks 3, 310 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 39, 985.00 milyon TL de
-
15:37SMRTG
Yüzde 8.29 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 696, 526 adet işlem
-
15:36HUNER
Yüzde 5.06 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 101, 374 adet işlem
-
15:35KIMMR
Yüzde 8.52 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 903, 534 adet işlem
-
15:34KARYE
Yüzde 6.25 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 963, 102 adet işlem