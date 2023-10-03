***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.10.2023 20:42
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul' un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, bilgimiz dahilinde kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199237
BIST
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18:058.514
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
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|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
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|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
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|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
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|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
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|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
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|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
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|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
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|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
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|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
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|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
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|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
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|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
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|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
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|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,5376
|27,5423
|% 0,39
|
|Euro
|28,8073
|28,8385
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,1591
|33,3254
|% 0,26
|
|Frank
|29,7803
|29,9597
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3201
|7,3568
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,07
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|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,14
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|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
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|Tam
|10.809
|10.963
|23,00
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|Yarım
|5.421
|5.498
|6,00
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|Çeyrek
|2.702
|2.749
|3,00
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|Gümüş.Ons
|21,14
|21,20
|0,01
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|Gümüş Gr.
|18,73
|18,75
|0,17
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|B. Petrol
|91,04
|91,04
|0,33
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