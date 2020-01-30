***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 09:22
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlanmış olup 01.09.2019-31.08.2021 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında
İlk 6 ay için saat ücreti 12 TL/saat'in altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacağı, bu iyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacağı ve böylece ilk 6 ay için ücret zammının, ortalama yüzde 17,1 düzeyinde gerçekleşeceği, İkinci 6 ay için ise yüzde 6 oranında artış yapılacağı, eğer dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki farkın bu ücret artışına ekleneceği, Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacağı, Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacağı, Böylece birinci 6 ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama artış oranının yüzde 17,3 olacağı,
kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815315
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
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119.872
En Düşük
118.256
18:055,9801
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|: 5,9760
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|Önceki Kapanış
|: 302,06
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305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7987
|7,8378
|% 0,89
|
|Frank
|6,1423
|6,1793
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5888
|1,5968
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,24
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,59
|57,59
|-1,32
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