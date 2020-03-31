***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 16:54
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Finansman Grup Başkanı Ömer ÇELİK, 31.03.2020 tarihi itibarıyla emeklilik prosedürümüz gereğince emekli olmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833582
BIST
17:3889.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.735,86
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:386,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:387,2111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:38340,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -2,98
|Açılış
|: 340,33
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|6,82
|2.704.448
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|49.754.905
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.650
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.494.587
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,40
|9.174.520
|% -7,68
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,21
|691.334.869
|% 2,11
|
|THYAO
|9,03
|687.180.984
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|641.026.034
|% 4,15
|
|ASELS
|23,62
|472.407.290
|% 1,64
|
|PGSUS
|34,20
|434.996.620
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|641.026.034
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|134.546.855
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,88
|223.718.623
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,22
|242.140.807
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.593.283
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1541
|8,1950
|% 0,13
|
|Frank
|6,7959
|6,8368
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7409
|1,7496
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-11,29
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,44
|26,44
|0,02
|