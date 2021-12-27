***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 20:52
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabuluculuk süreci anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.
Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) yapmış olduğu tebligatla, Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde grev kararı aldığını, grev uygulama tarihlerinin daha sonra belirlenerek bildirileceğini bildirmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986483
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|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
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|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
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|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
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|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
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|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
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|TETMT
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|7.174.304
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|QNBFB
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|GARAN
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|% -3,68
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|SASA
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|% 2,82
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|SISE
|13,41
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|% -1,03
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|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
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|THYAO
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|1.312.551.011
|% -1,44
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|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|11,8651
|% 0,37
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|Euro
|13,3628
|13,4426
|% 0,42
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|Sterlin
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|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,84
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
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|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|8,79
|0,03
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|B. Petrol
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|78,88
|0,08
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