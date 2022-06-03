***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 19:12
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası üzerinde kurulu fabrikasının satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanıldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu arsa ve üzerindeki taşınmazlarının 329.372.000 Türk Lirası bedel ile satışı konusunda potansiyel bir müşteri ile ön anlaşmaya varılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler nihai sözleşme imzalanınca ayrıca açıklanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034692
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0192
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05979,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,86
|Açılış
|: 979,10
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4331
|16,4348
|% -0,12
|
|Euro
|17,6314
|17,7131
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,5367
|20,6397
|% -0,50
|
|Frank
|17,0379
|17,1405
|% -0,46
|
|Riyal
|4,3751
|4,3970
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-18,24
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-10,67
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,08
|
Seans Raporu
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