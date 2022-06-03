***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası üzerinde kurulu fabrikasının satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanıldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Söz konusu arsa ve üzerindeki taşınmazlarının 329.372.000 Türk Lirası bedel ile satışı konusunda potansiyel bir müşteri ile ön anlaşmaya varılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler nihai sözleşme imzalanınca ayrıca açıklanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034692BIST