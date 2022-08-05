***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 18:45
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022 - 03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası ve üzerindeki taşınmazlarının 329.372.000 Türk Lirası bedel ile satışı konusunda bir alıcı ile ön anlaşmaya varıldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Alıcı ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu satış işleminin iptali konusunda mutabakata varılarak satış ön anlaşması fesh edilmiştir.
Bu konuda potansiyel alıcılar ile görüşmelere devam edilmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler daha sonra ayrıca açıklanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052565
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1152
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.022,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9235
|17,9312
|% 0,12
|
|Euro
|18,2296
|18,2596
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% -0,75
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-19,25
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.842
|6.926
|-64,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE