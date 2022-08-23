***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 18:33
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022 / 03.06.2022 / 05.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası ve üzerindeki taşınmazlarının satışı konusunda bir alıcı ile ön anlaşmaya varıldığı, ancak daha sonra alıcı ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu satış işleminin iptali konusunda mutabakata varılarak satış ön anlaşmasının fesh edildiği ve bu konuda potansiyel alıcılar ile görüşmelere devam edildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu arsa ve üzerindeki taşınmazlarının 372.251.300 Türk Lirası bedel ile satışı konusunda yeni bir potansiyel alıcı ile ön anlaşmaya varılmıştır.
Konuya ilişkin gelişmeler nihai sözleşme imzalanınca ayrıca açıklanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057862
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0886
|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.019,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.019,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1072
|18,1176
|% 0,29
|
|Euro
|18,0502
|18,0673
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,3874
|21,4947
|% 1,02
|
|Frank
|18,7269
|18,8397
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8077
|4,8318
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,29
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.338
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,05
|