***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2023 tarihinde, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları İzzet Cemal KİŞMİR ve Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL'in adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118022BIST