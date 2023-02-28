***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 20:54
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2023 tarihinde, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları İzzet Cemal KİŞMİR ve Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL'in adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118022
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0519,9878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0508
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.109,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,70
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8851
|% -0,01
|
|Euro
|19,9783
|19,9878
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% -0,15
|
|Frank
|19,9876
|20,1080
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.520
|7.597
|24,00
|
|Yarım
|3.674
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,20
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK