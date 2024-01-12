***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabuluculuk süreci anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde grev kararı alındığı, grev uygulama tarihinin daha sonra belirlenerek bildirileceği Şirketimize bildirmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239243BIST