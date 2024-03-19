***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanKurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu öneri üzerine Bedriye Banu KÖKER ve Sıla BAŞARAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına, karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.SPK tarafından, söz konusu yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.Ayrıca, SPK Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanacak 2023 mali yılına ilişkin yıllık finansal raporlar ile bağımsız denetim raporlarının bildirimi 9 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmış ve ilgili raporların son bildirim tarihi dikkate alındığında olağan genel kurul toplantısının 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.Enflasyon muhasebesinden kaynaklanan işlemler sebebiyle, SPK'nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, bağımsızlık kriterinden biri olan son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma kriterini 28 Mart 2024 tarihinde yitirecek ve fakat ticaret sicil müdürlüğü nezdinde görev süreleri devam eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri İzzet Cemal KİŞMİR ve Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL'in 2024 yılı mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşecek ilk genel kurul toplantısına kadar, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlerinin uzatılması konusunda SPK tarafından olumlu görüş bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260411BIST