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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2021 15:16



***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT NURİ YILDIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
CEM AKAN GENEL MÜDÜR MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927954


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CEOEM 6,31 74.913.177 % 9,93  
ALMAD 2,12 922.484 % 9,84  
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Riyal 2,1515 2,1623 % -0,17  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -6,80  
Altın Gr. 452 452 -2,73  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,39 25,41 0,06  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,00  
B. Petrol 65,94 65,94 2,27  
Seans Raporu 17:51
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