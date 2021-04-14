***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2021 15:16
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT NURİ YILDIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
CEM AKAN GENEL MÜDÜR MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927954
BIST
17:531.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 27,19
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:538,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:539,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:53452,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,59
|Açılış
|: 452,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:51
|TUREX
|19,31
|4.870.117
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.017.932
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.617.261
|% 9,95
|
|CEOEM
|6,31
|74.913.177
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,12
|922.484
|% 9,84
|
|TRILC
|42,86
|40.365.902
|% -7,83
|
|DERHL
|7,37
|19.742.492
|% -4,53
|
|PAMEL
|35,00
|2.860.660
|% -2,62
|
|SOKM
|13,06
|97.751.841
|% -1,73
|
|FADE
|17,32
|17.308.193
|% -1,25
|
|NTGAZ
|13,64
|309.970.287
|% -0,37
|
|KRVGD
|17,77
|100.372.141
|% 0,34
|
|SOKM
|13,06
|97.751.841
|% -1,73
|
|CEOEM
|6,31
|74.913.177
|% 9,93
|
|ESEN
|35,70
|73.271.622
|% 4,39
|
|NTGAZ
|13,64
|309.970.287
|% -0,37
|
|CEOEM
|6,31
|74.913.177
|% 9,93
|
|OYAKC
|7,23
|51.909.969
|% 2,99
|
|TURSG
|5,76
|37.371.205
|% 1,23
|
|FORMT
|1,28
|8.052.392
|% 1,59
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0981
|8,1025
|% -0,04
|
|Euro
|9,6963
|9,7052
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1241
|11,1799
|% 0,09
|
|Frank
|8,7394
|8,7920
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1515
|2,1623
|% -0,17
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-6,80
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|2,27
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem